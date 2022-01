Innovative Unternehmen im Bezirk Neusiedl ausgezeichnet

Bereits zum 27. Mal wurde im Dezember der Burgenländische Innovationspreis an Unternehmen und Unternehmer verliehen, die mit ihren Konzepten weiter denken. Aus dem Bezirk Neusiedl konnte Nina Meran aus Parndorf für die „Erste History-Bike-Escape-Tour Österreichs“ ihres Unternehmens „Lake‘s Escape“ eine Auszeichnung in der Kategorie „Innovative Dienstleistungen“ ergattern.

Auch in der Kategorie „Kleine und Mittlere Unternehmen“ gab es Gewinner aus dem Bezirk. So holte Dietmar Sattler aus Jois für seine Innovation im Weinbau, den „Sattler Überzeilen-Stockputzer“, den Sieg in seiner Kategorie. Und auch die „Biene Burgenland GmbH“ aus Neusiedl am See wurde in dieser Kategorie für die Innovation „Liebe leicht gemacht: BeeLoveBox“ ausgezeichnet. Der Sonderpreis der Jury ging schließlich noch an die „Deep Nature Project GmbH“ für die Innovation „MEDIHEMP Bio Pilz & Hanf“ aus Gols.