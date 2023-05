Theaterstadl Gattendorf: Proben für den Angriff auf die Lachmuskeln

Unter den engagierten Amateurschauspielern finden sich neben Gerhard Kreminger, Roswitha Heitzinger, Mario Markl, Bernadette Slanitsch, Nathalie Thaller, Sabrina Heitzinger, Wolfgang Heitzinger und Karin Lang auch Pfarrer Günther Kroiss und Nickelsdorfs Bürgermeister Gerhard Zapfl.

Die Aufführungen finden in der A-Nobis Sektkellerei (Am Eichenwald 3) in Zurndorf statt.

Folgende Termine sind fixiert:

Premiere: 23.6.2023 um 19:00 Uhr

24.6.2023 um 19:00 Uhr

25.6.2023 um 18:00 Uhr

30.6.2023 um 19:00 Uhr

01.7.2023 um 19:00 Uhr

02.7.2023 um 18:00 Uhr

Ein turbulentes Stück mit Lachgarantie

Was als simple Vorbereitung des Neurologen, Dr. David Mortimore, auf einen Vortrag beginnt, endet in einem turbulenten Gewirr aus Notlügen, Verwechslungen und Missverständnissen, bevor sich ganz zum Schluss alles zum Guten wendet. Er verstrickt sich heillos in Notlügen und ungeschickten Beschwichtigungsversuchen. Durcheinander gewirbelt wird sein gesetztes Leben von seiner mittlerweile 18 Jahre alten Tochter Leslie – von der er bis dato nichts wusste – und deren Mutter, der ehemaligen Krankenschwester Jane. Um seine Reputation nicht zu verlieren, versucht Mortimore seinen Kollegen und besten Freund Dr. Hubert Bonney einzuspannen.

