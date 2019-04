Die Joiser Jugend startet nach der langjährigen Erfolgsgeschichte des Vorgängers „Mai Beat“ mit einer neuen Veranstaltung, namens „Rectory“, durch. Der Name soll auf den Veranstaltungsort hinweisen. Übersetzt bedeutet es Pfarrhof beziehungsweise Pfarrhaus, und genau dort wird am 18. Mai zu elektronischer Musik getanzt (die BVZ berichtete).

„Unser Headliner am Rectory ist Levex. Sein Bookingkalender führt ihn regelmäßig quer durch Österreich, bei Gigs im Prater Dome Wien oder beim Surfworldcup zählt er längst zu den Fixstartern. Er steht heuer noch am Electric Love Festival und Secret Island 2019 an den Turntables“, gibt der Obmann der Joiser Jugend Stefan Niessl bekannt. „Mit Medusa, DCKZ und Cosmic werden weitere Asse der österreichischen DJ-Szene mit uns die Nacht zum Tag machen. Mit den besten Mash-Ups aus Future House, Latest Charts und Hip-Hop wissen diese, wie man die Menge zum Beben bringt“, so Niessl voller Vorfreude.