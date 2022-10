Tennisclub Gols feiert Spatenstich für Clubhaus

Werbung

„Die Zeit der Containerlandschaft ist vorbei“, sagte Obmann Robert Fleischhacker im Rahmen eines feierlichen Spatenstichs, zu dem auch Sportlandesrat Heinrich Dorner sowie Vertreter der Gemeinde und Baufirmen gekommen waren. Dorner betonte die Bedeutung des Vereinssports nicht nur für den Breiten- und Spitzensport, sondern auch für das Gemeindeleben.

Bürgermeister Kilian Brandstätter hob die erfreuliche Entwicklung des Golser Vereins hervor, der bereits knapp hundert Mitglieder zählt. Davon gehören rund 70 Prozent dem Nachwuchsbereich an. Rund 130.000 Euro werden in den Bau investiert. Die Gemeinde Gols unterstützt mit 30.000 Euro und das Land Burgenland mit Bedarfszuweisungen in der Höhe von 70.000 Euro.

