Theatergruppe Frauenkirchen: „Der nacke Wahnsinn“ in der Aula

In dieser Farce von Michael Frayn versucht ein Theaterregisseur, das Boulevardstück „Nackte Tatsachen“ mit einer zweitklassigen Theatergruppe zu inszenieren. In dieser geht es um ein zu vermietendes Haus, in dem überraschend der Immobilienmakler mit seiner Geliebten, das eigentlich in Spanien verweilende Besitzerehepaar und ein Einbrecher auftauchen, während die Haushälterin versucht, sich bei einem Teller Sardinen zu entspannen.

Im Stück „Der nackte Wahnsinn“ wird der 1. Akt dieser Farce gezeigt. Zuerst sieht man eine chaotische Generalprobe, bei der das Ensemble viel mehr mit Befindlichkeiten und Liebschaften beschäftigt ist als mit dem Stück, und schließlich alles endgültig im Chaos versinkt. Im zweiten Akt versuchen sie einen Monat später, eine Nachmittagsvorstellung noch gut über die Bühne zu bringen, während sie sich hinter der Bühne wegen privater Zwistigkeiten an die Gurgel gehen.

Wenn es bei dem Stück Pannen gab, blieben sie den Zusehern verborgen, da sie ja auch zum Stück gehören könnten. Unter den begeisterten Zusehern dieser Premiere befanden sich, unter anderem Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Martina Kettner (ÖVP).

Weitere Termine:Samstag, 19. AugustSonntag, 20. AugustFreitag, 25. AugustSamstag, 26. AugustBeginn je um 19:30 Uhr.