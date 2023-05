Neusiedler Bezirkstalente geben österreichweit den Ton an

Über zwölf Tage hinweg in insgesamt sieben Spielstätten konnten junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Österreich in unterschiedlichen Kategorien ihr Können zeigen und stellten sich der Bewertung hochkarätig besetzter Fachjurys. 26 Talente aus dem Burgenländer hatten sich im März beim Landeswettbewerb mit beeindruckenden musikalischen Leistungen für die Teilnahme am Bundeswettbewerb qualifiziert. Die Freude auf die Bühnenerfahrung und die professionelle Bewertung nach engagiertem Proben war bereits im Vorfeld groß.

Die Andauerin Hannah Sachslehner (Musikschule Eisenstadt) hat beim Traditionsbewerb schon mehrfach aufgezeichnet. In Graz wurde ihr Spiel an der Oboe gleich mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Einen 2. Preis erhielten der Trompeter Maximilian Abel und die beiden Flötistinnen Johanna Egger und Viktoria Meszaros. Alle drei werden an der Musikschule Neusiedl am See ausgebildet. Ebenso wie Sebastian Lercher.

Der Neusiedler verzeichnete als Teilnehmer der studienorientierten PLUS-Gruppen für die Altersgruppen ab 14 Jahren, in denen wesentlich höhere Ansprüche an den Umfang des Repertoires sowie an die Qualität der Darbietung gestellt werden, einen besonderen Erfolg: Der Hornist holte den sensationellen 2. Preis in der Altersgruppe IVPLUS. Gleiches Kunststück gelang der Tadtenerin Emily Sattler (evangel. Gymnasium Oberschützen) auf der Flöte. In der gleichen Altersgruppe gelang Anna Pölzer aus St. Andrä sogar der 1. Preis. Sie überzeugte die Jury auf der Oboe. Sie studiert bereits an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Wie Sachslehner und Sattler hat sie zuvor ihre Grundausbildung in der Musikschule Frauenkirchen absolviert.

„Sie erhalten ihren Unterricht an anderen Musikschulen oder weiteren Ausbildungsinstitutionen, wohnen aber im Neusiedler Bezirk und gehen ihren musikalischen Weg sehr intensiv weiter. Wir beobachten und begleiten so gerne auch weiterhin. Der Grundstein für das Musizieren wurde in der Musikschule an der Basis richtig gelegt und die Freude gemeinsam mit der Motivation für Musik entfacht. Das ist wohl das Schönste an unserer Arbeit, wenn das gelingt und unsere pädagogische Arbeit über viele Jahre hinweg so große Wirkung zeigt“, freut sich Johanna Ensbacher, Direktorin der Zentralmusikschule Neusiedl am See und würdigt die Arbeit ihres Frauenkirchener Kollegen Direktor Günther Kleidosty.

„Ich kann es noch immer nicht fassen, dass wir an der österreichischen Spitze musikalisch so zahlreich und hoch qualitativ vertreten sind. Für unsere Musikschularbeit ist das eine ganz besondere Auszeichnung! Ich bin unglaublich stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen, Pädagogen und Klavierbegleiter“, so Ensbacher. Ein riesengroßes Dankeschön richtet sie an die Eltern und das musikalische Umfeld der jungen Talente, die diesen besonders fordernden Weg begleiten und unterstützen.

