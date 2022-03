Prognose Angesagter Regen nützt Neusiedler See-Wasserstand wenig

Tiefstwert nun bei 115,22 Meter über Adria angelangt Foto: APA

Das anhaltende Hochdruckwetter der vergangenen Tage hat den Wasserstand am Neusiedler See um einen weiteren Zentimeter sinken lassen und auch der angesagte Regen ab Donnerstag dürfte nur wenig bewirken. Aktuell sind es 115,22 Meter über Adria - seit 1965 wurde an einem 28. März kein tieferer Wert ausgewiesen, erklärte Karl Maracek, Referatsleiter Hydrographie, am Montag im Gespräch mit der APA.