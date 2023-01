Zahngesundheitserzieherin in der Volksschule Podersdorf .

Die Zahngesundheitserzieherin Christina Karner führte im Rahmen des Projekts „Gesund im Mund“ in allen vier Klassen der Volksschule Podersdorf am See einen Workshop durch, in dem es um die richtige Pflege und Gesunderhaltung der Zähne ging.