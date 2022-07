Gsellmann-Film: Von Gols aus um die halbe Welt

Vollbild

Bei einer Premiere: Anna-Regina Mühlberger und Moses Gsellmann. Die Drohne immer dabei. Hier sieht man die beiden auf dem Dach ihres Busses an der türkischen Mittelmeerküste bei Manavgat. Der Weg von der Türkei nach Georgien ist ein langer und steiniger. Ausgezeichnete Fotomotive lässt er trotzdem nicht missen. Hier im Norden an der Schwarzmeerküste in verbrachten Moses und Anna-Regina den Anfang ihres bislang dreiwöchigen Aufenthalts in Bulgarien. Das bereits 1981 gestrandete Schiffswrack Dimitrios auf dem Strand in Valtaki in Griechenland.

