Edelstal: Plan für neues Feuerwehrhaus präsentiert

Edelstal Das Edelstaler Feuerwehrhaus hat ausgedient, lautet der Kanon von Bürgermeister Gerald Handig (ÖVP) und dem Edelstaler Feuerwehrkommandanten Philipp Handig. Sie präsentierten in der vergangenen Woche eine Projektstudie zu einem neuen Feuerwehrhaus für Edelstal. So meint etwa Feuerwehrkommandant Handig: „Die kontinuierlich steigende Komplexität der Einsatzaufgaben im Pflichtbereich der Freiwilligen Feuerwehr Edelstal erfordert neben einer fundierten Aus- und Weiterbildung der Mannschaft und einer technischen Modernisierung der Feuerwehrausrüstung auch eine Infrastruktur, die diesen Anforderungen entspricht. Diese ist mit dem im Jahr 1965 erbauten und zweimalig erweiterten Feuerwehrhaus, das sich im Ortskern unserer Gemeinde befindet und mittlerweile an seine Kapazitätsgrenzen stößt, nicht mehr gegeben. Die im Jahr 2019 durch den Landesfeuerwehrverband durchgeführte Risikoanalyse, und die damit verbundene Aufstufung unserer Wehr in die Ausrüstungsklasse 5, zeigen deutlich die Notwendigkeit zum Handeln.“

Auch Bürgermeister Gerald Handig sieht das ähnlich: „Die positive Entwicklung unserer Feuerwehr und die zunehmend komplexen Herausforderungen veranlassen uns nun zu handeln. Wir haben in enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr die Erarbeitung einer Projektstudie zum Neubau des Feuerwehrhauses auf einem neuen Standort in Auftrag gegeben. Dazu konnten wir mit Architekt Baumeister Ing. Andreas Höfer einen in Österreich anerkannten Top-Experten im Bereich Feuerwehrhausplanung und -bau gewinnen. Er kennt die Grundlagen und Anforderungen und ist als Konsulent des NÖ-Feuerwehrverbandes für bauliche Angelegenheiten und auch als Sachgebietsleiter im Bundesfeuerwehrverband mit den Normen und Vorschriften bestens vertraut. Er hat ein zweckdienliches Feuerwehrhaus entworfen, das durch die Verwendung nachhaltiger Baustoffe und erneuerbarer Energiequellen, sowie durch eine moderne und geradlinige Architektur überzeugt.“

Die Projektstudie wurde der interessierten Edelstaler Bevölkerung am 26. Juli vorgestellt. Der Beschluss im Gemeinderat soll im Herbst, der Baubeginn dann im Frühjahr 2024 erfolgen. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2025 geplant.