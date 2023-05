Mordversuch mit Hammer: Einweisung für Burgenländer beantragt

Ein Burgenländer, der Ende Februar im Bezirk Neusiedl am See versucht haben soll, seinen Vater mit einem Hammer zu erschlagen, soll in einem forensisch therapeutischen Zentrum untergebracht werden. Das beantragte die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Eisenstadt, erklärte eine Sprecherin der APA. Der zum Tatzeitpunkt 42-Jährige hatte mehrmals auf den Kopf des im Bett Liegenden eingeschlagen. Ermittelt wurde wegen versuchten Mordes. Prozesstermin gibt es noch nicht.

Der Mann schlug mehrmals auf seinen Vater ein, bevor dieser ihm schließlich das Werkzeug entreißen und in einen Abstellraum flüchten konnte. Die Ehefrau des Opfers verständigte die Rettung. Bei der Einvernahme gab der Tatverdächtige an, dass es immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen sei.

Da der Verdächtige zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig gewesen sein dürfte und die Gefahr für weitere Taten besteht, beantragte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt laut der Sprecherin die Unterbringung in einem forensisch therapeutischen Zentrum. Derzeit wird der Mann bereits vorläufig angehalten, hieß es am Mittwoch. Wann der Prozess gegen ihn stattfindet, steht noch nicht fest.

