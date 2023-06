Kittsee: Marillenrezepte aus erster Hand

Ursprünglich war eine Veröffentlichung zur Zeit der Marillenernte in ihrem Heimatort Kittsee geplant, dieser Plan wurde jedoch von den früh reifen Marillen durchkreuzt. Nun hat Alexandra Paradeisz mit uns über ihr Buch und auch über ihren Hofladen gesprochen, der direkt an ihr Wohnhaus angeschlossen ist.

Das Buch, das Alexandra Paradeisz zusammen mit ihrer Schwiegermutter Katharina geschrieben hat, ist eine Sammlung verschiedenster Marillenrezepte, darunter selbstverständlich auch eigens kreierte von den beiden. Es umreißt auch, wie die Marille vor rund hundert Jahren nach Kittsee kam und sich der Anbau ständig weiterentwickelte. Außerdem findet sich zwischen den Seiten auch das kleine Kapitel „Marillen für die Frau“, das aufzeigt, welche positiven Aspekte aus dem Konsum von Marillen zu erhoffen sind.

Das Buch "Rezepte mit Marillen" aus dem Verlag Margarete Tischler. Foto: Klaus Zwinger

Mit dem Hofladen der Familie Paradeisz hat alles 2014 begonnen. Die gelernte Köchin und Kellnerin Alexandra begann Brot für den Verkauf zu backen und es neben frischem Gemüse und Marmeladen im frisch eröffneten Hofladen, damals noch in der Garage, zu verkaufen. Das Geschäft lief gut an und bereits 2016 wurde für mehr Platz und einen direkteren Zugang ein straßenseitiger Raum umgebaut und eröffnet. Seither bieten Alexandra und ihre Schwiegermutter Katharina ihren Kunden an zwei Tagen in der Woche ein vielfältigeres Angebot an. Zu dem bereits mit der goldenen Ehre der steirischen Brotprämierung ausgezeichneten Brot gesellten sich Gemüse und Marmeladen und über die Zeit auch verschiedene Güter des täglichen Bedarfs - teils selbst produziert, teils bezogen von österreichischen Produzenten.

So gibt es inzwischen etwa Bratwürste, Leberpastete und Blunzn aus eigener Produktion, die allesamt bereits mit Auszeichnungen bedacht wurden. In der Saison vor Weihnachten und vor Ostern gibt es auch Frischfleisch auf Bestellung. Die Öffnungszeiten des Hofladens der Familie Paradeisz in Kittsee sind immer freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

