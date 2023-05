Mönchhof: „Gartenkiste“ macht Gemüseanbau einfach

Der gelernte Koch Chris Weinert kam bereits 2005 aus dem deutschen Thüringen nach Österreich. Nach seiner Ankunft im Burgenland kam er viele Jahre im allseits bekannten „UH33“ des Illmitzers Christian Gartner als Koch und Cateringleiter unter, ehe er noch vor Beginn der Pandemie Chauffeur bei Postbus wurde. Nun möchte er sich mit der „Gartenkiste“ ein zweites Standbein aufbauen.

Die Besonderheit der „Gartenkiste“ liegt darin, dass nach dem Prinzip der Marktgärtnerei gearbeitet wird. Das heißt, dass die Anbauflächen zumeist 75 Zentimeter breit sind und von Hand, sprich ohne Traktor, bewirtschaftet werden können. Laut Weinert wurde diese direkte Anbauform, die den Zwischenhändler ausschaltet, schon im neunzehnten Jahrhundert in Vororten von Paris angewandt, um die Stadt mit frischem Gemüse zu versorgen.

Weinert ist auch Mitbegründer und stellvertretender Obmann des Vereins „Marktgärtnerei Österreich“, der erst vor einem Dreivierteljahr gegründet wurde und inzwischen rund 40 Mitglieder zählt. Sogar Bio Austria bietet inzwischen einen Lehrgang zum Thema Marktgärtnerei an und auch die Landwirtschaftskammer berät in der Biogemüsefibel zu dem Thema.

Während viele Marktgärtnereien ihre Reihen relativ lang mit derselben Gemüsesorte halten, setzt Chris Weinert eher auf kurze Reihen, um viel Abwechslung in sein Sortiment zu bringen. Abwechslung ist bei ihm generell ein großes Thema: heuer soll es etwa 15 Sorten Paprika, 25 Sorten Tomaten und 35 Sorten Salate übers Jahr verteilt geben. Nachfrage bestünde auch nach Abo-Kisten, die den Kunden regelmäßig Gemüse näher bringen würden, zu dem sie aus Gewohnheit vielleicht nicht direkt greifen würden. Sein größter Absatzweg ist bislang die Food-Coop in der Mönchhofer Netzwerkschmiede im Schlossahaus, jedoch liefert er donnerstags sein Gemüse auch direkt nach Hause oder an Abholstationen.

Um auch in der Anfangszeit eine Vielfalt an Produkten bieten zu können, arbeitet er mit dem Frauenkirchener Gemüsebauern Paul Reiner zusammen, der ihm auch bei der Aufbereitung seiner Anbauflächen im vergangenen Monat zur Hand gegangen ist. Da das Gemüse auf dem Platz hinter dem Dorfmuseum erst im April ausgesetzt wurde, kommt die Ware derzeit noch aus Weinerts Gemüsegarten in Gols, der rund 100 Quadratmeter groß ist. Hinter dem Dorfmuseum beträgt die Anbaufläche rund 3.000 Quadratmeter, tatsächlich werden aufgrund der Anbaumethode aber eher 600 bis 700 Quadratmeter bewirtschaftet, darunter im Winter rund 200 Quadratmeter in Folientunneln.

Eine kleine Salatauswahl aus der Gartenkiste. Foto: Klaus Zwinger

Was in Weinerts neuem Betrieb noch ausständig ist, ist die Bio-Zertifizierung. Zwar ist er bereits Bio-Mitgliedsbetrieb und setzt auf Erde, Kompost und Mulch, sein Gemüse darf erst nacht der abgeschlossenen Zertifizierung Bio genannt werden. Genauere Infos gibt es unter www.gartenkiste.at, www.facebook.com/gartenkiste.at, oder www.instagram.com/gartenkiste.at.

