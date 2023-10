Illmitz: "Komm zum Genussladen"

Der Bulgare Hristo „Izo“ Atanasov lebt seit mittlerweile 21 Jahren in Österreich. Ursprünglich aus der Tätowierszene kommend, arbeitete er zunächst in verschiedenen Tattooshops und auf unzähligen Conventions, bevor er im Jahr 2009 seinen eigenen Tattooshop „XTattoo“ mit seiner Frau Madeleine in Neusiedl am See eröffnete. Sein Geschäftssinn trieb ihn weiter und bereits fünf Jahre später vergrößerte er sein Geschäft.

Expansion in den Hanfanbau

Doch damit war es für ihn noch nicht getan. Er hatte größere Ambitionen und interessierte sich schon länger für den Hanfanbau. Nachdem er sich eindringlich mit dem Thema beschäftigt hatte, begann er 2019 zunächst Indoor mit dem Anbau von (legalen, weil THC-armen) CBD-Hanfpflanzen und baute schließlich Hanf auf über sechs Hektar Fläche im Umfeld von Illmitz an.

Zeitgleich eröffnete er auch einen sogenannten „Grow-Shop“ unter dem Namen „Sacred Leafs Store“ in Neusiedl am See. Dieser schloss jedoch erst kürzlich seine Pforten, da seine (potenziellen) Kunden seiner Wahrnehmung nach Angst hätten, in einem derartigen Shop, gesehen zu werden. Trotz der strengen Auflagen wäre die Konnotation zwischen CBD-Hanf und Drogen in den Köpfen der Menschen noch zu eng. Wenn er von der Vielzahl an Anzeigen und Besuchen von Polizisten spricht, die er über die vergangenen Jahre erlebt hat, fällt es nicht schwer, seine Erschöpfung nachzuvollziehen. Nun hat er sich dazu entschlossen, den Hanfanbau auf seinen Ackerflächen zurückzufahren und stattdessen Paprika und Tomaten anbauen.

Neben Produkten regionaler Hersteller und eigenen CBD-Produkten verkauft Izo auch selbst angebautes Gemüse in seinem Laden. Foto: Klaus Zwinger

Eröffnung vom „Komm zum Genussladen“

Mit dieser Umstellung ging nun auch die Eröffnung seines neuen Geschäfts in Illmitz einher. Am 23. September eröffnete er seinen „Komm zum Genussladen“ auf der Oberen Hauptstraße 34 in Illmitz. Hier vertreibt er neben seinen vielfältigen CBD-Hanfprodukten (von Blüten über Öl und Sirup, Bier und Wein bis hin zu Pellets für Tiere) außerdem unterschiedlichste Erzeugungen von regionalen Herstellern, etwa Produkte von „Tschidaronia“ oder „Tschida Tschili“ oder auch sein eigenes Gemüse. Den Namen „Sacred Leafs Store“ für seine Cannabisprodukte wird er künftig zugunsten seiner neuen Marke „Mister X Farm“ ablegen. Seinen Online-Shop findet man unterdessen unter www.sacredleafs.at.