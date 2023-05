Nationalparks: Das Gute so nah

Vor der nach wie vor um sich greifenden Teuerung und einer Inflation von weiterhin fast zehn Prozent bleibt in Österreich keine Gesellschaftsschicht verschont. Ein Grund, um nach ergiebigen Urlaubszielen in der nächsten Umgebung Ausschau zu halten. Die Nationalparks Austria (die Dachmarke der sechs Nationalparks in Österreich, die international anerkannt sind) luden die BVZ kürzlich auf eine Reise durch die drei östlichsten Nationalparks des Landes ein, um uns und Ihnen einen Einblick in die vielfältige Natur Österreichs zu geben, die so nah liegt.

Im niederösterreichischen Hardegg findet sich der Nationalpark Thayatal, der sich über die österreichische Grenze hinweg bis weit nach Tschechien erstreckt. Sein tschechischer Konterpart namens Národní Park Podyjí wurde bereits 1991 gegründet, Österreich zog im Jahr 2000 mit dem Nationalpark Thayatal nach. Auf insgesamt 77 Quadratkilometern Fläche (11 davon auf österreichischer Seite) lässt sich eine schier unfassbare Biodiversität im dicht bewaldeten Gebiet erkunden. In Zahlen sind es konkret 40 Prozent der heimischen Flora, die sich auf nur 0,016 Prozent der Fläche Österreichs erkunden lassen.

Eine der beiden Wildkatzen im Nationalpark Thayatal. Foto: Klaus Zwinger

Eine Besonderheit sind sicherlich die beiden Wildkatzen Frieda und Carlo, die in der größten Wildkatzenanlage Österreichs direkt beim Nationalparkhaus Hardegg zu finden sind. Sie fungieren als Botschafter einer in Österreich lange für ausgestorben gehaltenen Tierart. Bereits 2007 konnte genetisch mittels Haarproben nachgewiesen werden, dass sich Wildkatzen im Gebiet des Nationalparks aufhalten - eines dieser Tiere in freier Wildbahn zu erspähen ist aufgrund ihrer zurückgezogenen Lebensweise jedoch praktisch unmöglich.

Freier Fluss und wilder Wald

In unmittelbarer Nähe zum Bezirk gibt es außerdem den Nationalpark Donau-Auen zu bestaunen. Dieser wurde im Jahre 1996 eröffnet, nachdem es bereits zwölf Jahre davor große Bürgerproteste gegen ein geplantes Kraftwerk bei Hainburg gab. Hier kann mit dem Schlauchboot über die Donau gepaddelt werden, während man die überwältigenden Eindrücke der Natur auf sich wirken lässt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch reiche Ausstellungsräume zu erkunden und den Auwald sowie die Schlossinsel zu besichtigen.

Die freie Natur ist auf der Donau mittels Schlauchboot zu erkunden. Foto: Klaus Zwinger

Der 9.600 Hektar große Nationalpark ist rund 40 Kilometer lang und drei Kilometer breit, beidseits der Donau in den Bundesländern Wien und Niederösterreich und zwischen den wachsenden Großstädten Wien und Bratislava. Er reicht von der Oberen Lobau im 22. Wiener Gemeindebezirk bis zur österreichischen Staatsgrenze zur Slowakei - dort wo die March in die Donau mündet.

Ein Hirschbock, der ohne Probleme die Donau überquerte. Foto: Klaus Zwinger

Laufend werden hier auch Renaturierungsmaßnahmen mit Partnern wie der viadonau angewandt, um abschnittsweise immer wieder Nebenarme anzubinden und Ufer rückzubauen, um die Donau ins freie Fließen bringen zu können.

Ornithologie, traditionelle Beweidung und weite Steppe

Vogelliebhabern muss man nicht viel zur ornithologischen Vielfalt im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel erklären. Die erst vor zwei Wochen abgehaltene BirdExperience (BEX) lieferte in zahlreichen Workshops eindrucksvolles Zeugnis darüber. Deshalb wurde der Nationalpark bei unserem Besuch auch unter dem Gesichtspunkt der Mahd, also der Beweidung durch Rinder unter die Lupe genommen.

Die Viehwirtschaft hat im Seewinkel eine lange Tradition. Sie kommt heute nicht nur seltenen Haustierrassen zugute, sondern bewahrt eine einzigartige, artenreiche Steppenlandschaft. Forschungsleiter Harald Grabenhofer weiß, dass das heutzutage für seinen Methanausstoß vielgescholtene Rind durchaus auch etwas Positives beitragen kann: „Die traditionelle Beweidung trägt nicht nur zu großer Artenvielfalt bei, intakte Graslandsysteme speichern je nach Boden- und Feuchtigkeitsbedingungen unter Umständen sogar mehr CO2 als Wälder“. Auch die Haltungsbedingungen spielen natürlich eine große Rolle. Bei Intensivhaltung ist es beispielsweise gar nicht möglich, die Exkremente der Tiere voneinander zu trennen, während die Biomasse im Nationalpark von Dungkäfern wieder aufgearbeitet werden kann.

Der Ornithologe und Forschungsleiter im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel Harald Grabenhofer. Foto: Klaus Zwinger

Als Aktivität bietet sich im weitläufigen Nationalpark neben dem Birdwatching sicherlich eine E-Bike-Tour in den ungarischen Teil des Nationalparks oder auch regelmäßig angebotene Touren mit Rangern, bei denen ein vielfältiges Spektrum an Schwerpunkten gelegt wird. Diese reichen von der Erkundung der Kräuter des Seewinkels über „Bunte Frühlingsboten auf den Wiesen“ bis hin zur Welt der Insekten unter unseren Füßen.

Abschließend bleibt zu sagen, dass jeder der sechs Nationalparks der Nationalparks Austria einzigartiges zu bieten hat, und man wundervolle Urlaubsziele nicht in fernen Ländern suchen muss, sondern auch einfach vor der eigenen Haustüre finden kann - wenn man nur die Augen aufmacht.

