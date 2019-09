Die Gemeinde prüft Möglichkeiten für die Errichtung eines Senioren-Tageszentrums. Das Projekt könnte noch in der laufenden Gemeinderatsperiode in die Umsetzung gehen.

Die Schaffung von Angeboten aller Art für ältere Bevölkerungsschichten ist in vielen Gemeinden zu einem wichtigen Thema geworden.

Hier macht auch die Gemeinde Deutsch Jahrndorf keine Ausnahme.

Verursacht durch andere Lebensstrukturen im Vergleich zu vor einigen Jahrzehnten (unter anderen der Trend weg vom Großfamilienverband hin zu kleineren Familien, der höhere Anteil an weiblichen Beschäftigen oder Zerstreuung von Familien durch Lebensmittelpunkte in entfernteren Regionen) versucht die Gemeinde, den teilweisen Wegfall sozialer Systeme zu kompensieren.

Daher schwebt Bürgermeister Gerhard Bachmann die Errichtung eines Tageszentrums vor, in dem sich ältere Einwohner, begleitet von ausgebildeten Betreuern, treffen und aktiv und passiv an Aktivitäten teilnehmen können.

Dies würde eine starke soziale Komponente schaffen und gleichzeitig Verwandte und Bekannte entlasten. Es gibt dann vielleicht die Möglichkeit, vor Ort eine Küche für Kindergarten und Volksschule zu integrieren.

Ein passender Standort könnte das im Gemeindeeigentum befindliche Grundstück neben dem Spielplatz sein, wobei das Gebäude auf dem Grundstück komplett neu errichtet werden müsste.

Für eine kleine Gemeinde wie Deutsch Jahrndorf sind die Errichtung und der Betrieb eines betreubaren Tageszentrums eine hohe finanzielle Herausforderung. Eventuell besteht aber die Möglichkeit, neben Landesförderungen auch finanzielle Mittel aus EU-Töpfen generieren zu können.

Beschluss soll bis 2022 erfolgen

Derzeit werden jedenfalls alle Möglichkeiten eines Angebotes für die ältere Generation in Deutsch Jahrndorf geprüft, denn auf lange Sicht ist der Betrieb eines Tageszentrums wohl unumgänglich.

Die Gemeinde hat das Ziel, das Projekt „Tageszentrum“ noch innerhalb der laufenden Gemeinderatsperiode (bis 2022) zu beschließen und mit der Umsetzungsphase zu starten.