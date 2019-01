Insgesamt 225 Windkraftanlagen betreibt die Energie Burgenland derzeit – mit Potenzial zur Effektivitätssteigerung: Umfassende Repowering-Projekte sollen die Anzahl der Windräder zwar verringern, die Leistung aber um 20 Prozent in den nächsten Jahren auf 620 Megawatt steigern. Dafür müssen bestehende Windräder erneuert werden.

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung präsentierte Josef Kuzmits, Prokurist der Energie Burgenland, das Repowering, das im Neusiedler Windpark geplant ist. Die 18 Windkraftanlagen sollen demnach abgebaut und ausgetauscht werden - und zwar durch acht Windräder der neuesten Generation. Obwohl künftig um zehn Windräder weniger im Windpark stehen werden, soll deren Gesamtleistung von bisher 32,4 Megawatt sogar auf 33,6 Megawatt steigen.

Möglich ist das durch eine neue Generation an Windkraftanlagen, die sich auf den ersten Blick vor allem durch ihre Höhe von älteren Modellen unterscheidet. Misst ein Windrad im Windpark Neusiedl derzeit 121 Meter, so sollen die größten Anlagen künftig mehr als doppelt so groß sein.

Windpark Weiden/Neusiedl. Die gelben Markierungen symbolisieren die derzeitigen Standorte der Windräder auf Neusiedler und Weidener Hotter, die roten Markierungen die künftigen. Foto: Energie Burgenland | Energie Burgenland

„Die höchsten Anlagen in den hinteren Reihen werden 245 Meter hoch sein, mit einem Rotordurchmesser von 150 Metern“, beschrieb Kuzmits. Mit einem Errichtungsstart könne frühestens 2023 gerechnet werden. Das Projekt stecke noch in der Planungsphase. So stehe etwa noch die Umweltverträglichkeitsprüfung an sowie der UNESCO Bericht, der aufgrund der Sichtweite des Windparks zum Weltkulturerbegebiet notwendig sei.

Warum gerade jetzt intensiv an der Erneuerung des Windparks gearbeitet wird, liegt auf der Hand: „Die Windräder wurden 2003 errichtet. Nach 20 Jahren erlischt die Anlagengenehmigung“, erklärte Kuzmits. Um eine neue Genehmigung müsste ab dann jedes Jahr neu angesucht werden.

In seiner Projektpräsentation strich Kuzmits die Vorteile des Repowerings für die Stadtgemeinde heraus: So sollen die neuen Standorte der Windkraftanlagen einen größeren Abstand zum Stadtgebiet aufweisen, als es derzeit der Fall ist und die der Stadt nächstgelegene Reihe von Windrädern soll mit Anlagen von etwas geringerer Höhe (200 Metern) nicht ganz so groß ausfallen. Darüber hinaus stehen der Gemeinde künftig statt 18.000 Euro mindestens 80.000 Euro jährlich an Entschädigungszahlungen zu. Die Summe richtet sich nach Höhe und Leistung der Windkraftanlagen.

Vizebürgermeister Halbritter sieht Vor-, aber auch Nachteile

Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) ist den Plänen der Energie Burgenland sehr positiv eingestellt: „Windenergie ist eine saubere und zeitgemäße Energiegewinnung. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, für die Zukunft vorauszuplanen, damit wir die Erderwärmung eindämmen. Eine Weiterentwicklung und Modernisierung der Windparks sorgt für eine effektive Nutzung von erneuerbarer Energie.

Für Vizebürgermeister Thomas Halbritter (ÖVP) bringt das Repowering für Neusiedl am See sowohl Vorteile als auch Nachteile. „Auf der Plus-Seite stehen die höheren Einnahmen für die Gemeinde, die Halbierung der Windrad-Standorte und das Abrücken vom Ortsgebiet. Auf der Negativseite steht die Verdoppelung der Windrad-Höhe von 120 Meter auf 245 Meter. Die neuen Windräder sind damit fast so hoch wie der Donauturm in Wien, das höchste Gebäude in Österreich.“

Als Gemeindeverantwortliche müsse man die Vorteile für die Gemeinde und die Nachteile für das Landschaftsbild sorgfältig gegeneinander abwägen. Eines sei für die Neusiedler ÖVP aber fix: „Die Bevölkerung muss zu diesem Thema umfassend informiert und in die Entscheidung mit eingebunden werden: Denn an diesen Windrädern kann niemand in Neusiedl vorbeischauen - dafür sind sie einfach zu groß“, sagt Thomas Halbritter auf Anfrage der BVZ