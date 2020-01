Noch am Montag hielt Gerhard Bachmann (SPÖ), die Möglichkeit in den Burgenländischen Landtag einzuziehen für reine Spekulation. Seit Donnerstag nachmittag ist es aber fix. Der Bürgermeister der 600 Einwohner-Gemeinde Deutsch Jahrndorf wird Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schlug Bachmann in der Sitzung des Landesparteivorstandes für eines der vier Reststimmenmandate der SPÖ Burgenland vor, der Landesvorstand bestätigte einstimmig.

Ein gutes Vorzugsstimmenergebnis bei der Landtagswahl am Sonntag ebnete dem 47 Jährigen den Weg in den Landtag. Er erhielt fast doppelt so viele Stimmen, als seine Gemeinde Einwohner hat: 1113 Wähler machten bei seinem Namen am Stimmzettel ein Kreuzchen. Die meisten Unterstützer fand er in Pama (204), naturgemäß in Deutsch Jahrndorf (156), in Zurndorf (136), in Nickelsdorf (104) und in Gols (103).

Gerhard Bachmann verstärkt den SPÖ-Klub im Burgenländischen Landtag, in dem aus dem Neusiedler Bezirk auch Landesrätin Daniela Winkler, Landtagsabgeordneter Kilian Brandstätter, Landtagsabgeordnete Elisabeth Böhm und Landtagsabgeordneter Erwin Preiner vertreten sind.

Für die ÖVP vertreten den Neusiedler Bezirk im Burgenländischen Landtag Markus Ulram und Gerhard Handig, für die FPÖ Alexander Petschnig.