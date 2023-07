Samariterbund: Stützpunkt übersiedelt von Andau nach Zurndorf

Der Samariterbund begründet die Übersiedelung mit einer noch bessere Notfallversorgung der Menschen in der Region. Im Sinne einer Fortsetzung der jahrelang guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Andau wird seitens des Samariterbundes in den Kernzeiten ein Notfallkrankenwagen in der Gemeinde vorgehalten.

„Der neue Standort besticht zum einen durch seine hervorragenden Anbindungen an die gesundheitsdienstliche Infrastruktur und zum anderen durch seine zentrale geographische Lage im Bezirk“, zeigt sich Samariterbund Burgenland Geschäftsführer Gerald Fitz zufrieden. Zusätzlich erweitert der Samariterbund Burgenland sein Netzwerk an First Respondern – ausgebildete Rettungs- und Notfallsanitäterinnen und -sanitäter, die eine Notfallausrüstung inklusive Defibrillator bei sich haben und in ihrer Freizeit als Ersthelfer zu Notfällen in ihrer Nähe eilen, um in der Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsfahrzeuges qualifizierte Sanitätshilfe zu leisten.

Neue First Responder in Halbturn und Andau

Seit Kurzem sind auch First Responder für die Orte Halbturn und Andau im Einsatz und können so innerhalb kürzester Zeit Menschen in Notsituationen helfen und lebensrettende Maßnahmen setzen. „Als Rettungsorganisation ist es unser oberstes Ziel, den Menschen in der Region die bestmögliche Notfallversorgung zu ermöglichen“, fasst Gerald Fitz zusammen. Die Samariterinnen und Samariter im Burgenland seien nun noch schneller und effizienter für Menschen in Not da und würden getreu dem Leitsatz des Samariterbundes handeln: „Wir übernehmen Verantwortung!“