Vier Hauben: Taubenkobel in Schützen am Gebirge, Gut Purbach; Drei Hauben : Greisslerei beim Taubenkobel, Ratschen in Deutsch Schützen, Weingut Rosenhof in Illmitz; Zwei Hauben: Gasthaus Csencsits in Kohfidisch, Gasthaus Ziegelwerk in Wimpassing, Gut Mariendol in Litzelsdorf, Restaurant „Zur Blauen Gans“ in Weiden am See; Eine Haube: Restaurant am Friedrichshof in Zurndorf, Wirtshaus im Hofgassl in Rust, Gasthaus Fuchs in Weppersdorf, Schneiderei in Leithaprodersdorf, „Zum fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon, „Zur Dankbarkeit“ in Podersdorf, „das Fritz“ in Weiden, „Mole West“ in Neusiedl und „Vita Tella“ in Pamhagen