„Wir brauchen in Neusiedl am See dringend neue Impulse im Tourismus, bei den Hotelprojekten ziehen unsere Nachbargemeinden mittlerweile an uns vorbei. Die Verhandlungen der Frau Bürgermeister und von Stadtrat Zitz mit den Hotelinvestoren endeten in der Sackgasse, die anderen Parteien wurden in die Gespräche nicht einmal eingebunden. Das Ergebnis stimmt mich traurig: Das Hotelprojekt ist gescheitert und die Ruine am See bleibt stehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt zum Wohle unserer Stadt einen neuen Anlauf für das Hotelprojekt nehmen müssen – und zwar alle gemeinsam.“

Thomas Halbritter, Vizebürgermeister, ÖVP