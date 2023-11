Knalleffekt in der Bildungsdirektion: Heinz Zitz tritt ab

Heinz Zitz tritt als Bildungsdirektor des Burgenlands den Rückzug an. Er wolle seine Frau bei ihrem Gesundungsprozess persönlich begleiten, begründet er seine Entscheidung.

Foto: BVZ

Neusiedls Vizebürgermeister war bereits ab Oktober 2014 amtsführender Präsident des burgenländischen Landesschulrats, mit Anfang 2018 hat er die neue Funktion des Bildungsdirektors in der umgewandelten Behörde übernommen. 2020 wurde er nach einer neuerlichen Ausschreibung des Postens wiederbestellt und setzte sich dabei unter neun Bewerbern durch. Der damalige Bildungsminister Heinz Faßmann sah die Wiederbestellung als „logische Entscheidung“: Als „erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Berufserfahrung“ bringe Zitz die besten Voraussetzungen mit, so Faßmann damals.

Die Funktionsperiode des Bildungsdirektors dauert fünf Jahre. Vor allem die Digitalisierung in den Schulen war ihm in seiner Amtszeit als Bildungsdirektor ein großes Anliegen. Nun verlässt Zitz die Bildungsdirektion also vorzeitig. Er wird als Lehrer der HAK Neusiedl am See in den Schuldienst zurückkehren. In der Neusiedler Kommunalpolitik bleibt Zitz aktiv.