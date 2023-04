Ruhezeiten gefälscht Grenze Nickelsdorf: Ukrainischer Bus mit manipulierten Daten

Lesezeit: 2 Min

Foto: BVZArchiv

P olizisten hielten einen Reisebus im Bezirk Neusiedl am See an und stellten bei der Kontrolle eine Manipulation der Lenk- und Ruhezeiten fest.