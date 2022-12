Bezirk Neusiedl: Weihnachten & Fasching nur kleiner Booster für Gastro

Werbung

Die Teuerungswelle bei Nahrungsmittel und Energie trifft die Gastronomie besonders hart, eine in der Corona-Pandemie ohnehin sehr krisengebeutelte Branche. Nach den Lockdowns und strengen Corona-Regeln werden heuer aber wieder Vereins- und Firmenweihnachtsfeiern veranstaltet, und auch Faschingsveranstaltungen stehen teiweise wieder am Programm. Diese sind zumindest ein kleiner Lichtblick für die Wirtshäuser.

Die BVZ hat bei Wirtinnen und Wirten im Bezirk nachgefragt. Fazit: Es wird wieder gefeiert, aber nicht so wie vor Corona.

„Die Menschen sind im Dezember – im Hinblick auf Weihnachten – schon immer zurückhaltender, das hat nicht nur etwas mit den Teuerungen zu tun.“

Der Kittseer Wirt Josef Leban vom Traditions-Gasthaus Leban berichtet im Gespräch mit der BVZ von kurzfristigeren Buchungen: „Vor zwei Monaten haben wir noch geglaubt, dass die Situation bezüglich Weihnachtsfeiern schlechter aussehen wird. Doch die Buchungen kamen, sie sind nur ganz einfach kurzfristiger geworden.“ Die heurige Buchungssituation sei mit jener vor Corona zu vergleichen. „Damit haben wir eigentlich nicht gerechnet.“

Auf die Frage, ob sich die Teuerungen im Konsumverhalten der Gäste widerspiegeln, meint er: „Die Menschen sind im Dezember – im Hinblick auf Weihnachten – schon immer zurückhaltender, das hat nicht nur etwas mit den Teuerungen zu tun.“

Das mittlerweile in dritter Generation geführte Gasthaus setzt deshalb auch einen Fokus auf den Jänner. Wenn anderswo Faschingskränzchen und Bälle gefeiert werden, setzt man hier mit den Wildwochen bereits seit 40 Jahren einen alternativen Schwerpunkt. „Das hat schon mein Vater so gemacht. Im Herbst mit dem Ganslessen, dem Martiniloben, der Weinlese et cetera ist dafür zu wenig Zeit, also veranstalten wir unsere Wildwochen immer im Jänner.“

Auch in Sankt Andrä sieht die Lage bezüglich Feiern in der Vorweihnachtszeit optimistisch aus. Wirtin Simone Husz-Gelbmann vom Gasthof zur Linde ist vorsichtig positiv gestimmt, denn: Ob diese wieder an Quantität und Qualität der Zeit vor der Covid-Pandemie heranreichen, könne sie noch nicht beurteilen. In der Faschingszeit wird es in der „Linde“ aber ruhiger als in den Vor-Corona-Jahren: Während der aktuellen Ballsaison sind keine Tanzveranstaltungen, Kränzchen oder Ähnliches geplant. „Sogar die Pensionisten haben abgesagt wegen Corona“, klagt Husz-Gelbmann.

Gäste im Konsumverhalten zurückhaltender

Die Gewohnheiten der Gäste haben sich generell geändert: „Am Wochenende ist in der Regel mehr los, unter der Woche weniger. Generell ist das À la carte-Geschäft sicher weniger geworden. Die Leute gehen gern essen und genießen, aber es ist doch etwas anders“, erklärt die Sankt Andräer Wirtin.

Letzteres bestätigt auch Daniel Hickel, Küchenchef des Alten Brauhauses in Frauenkirchen und meint: „Ein bisserl merkst du‘s schon, dass aufgrund der Inflation vielleicht das zweite oder dritte Getränk nicht mehr bei allen konsumiert wird.“ Bälle und Kränzchen sind im Alten Brauhaus kein Thema, weil es üblicherweise von Mitte Jänner bis Mitte März geschlossen ist. Firmen- und Weihnachtsfeiern gibt es aber wieder häufiger, der Gastronom erklärt aber: „Die Energiekosten werden wir so nicht reinarbeiten können, aber es ist gut, wenn man mehr Geschäft macht.“

Im Gasthaus Rausch in Jois wird auch die kommende Faschingssaison wieder gefeiert. Für zwei Bälle liegen Reservierungen vor. Die Feierlaune der Menschen habe sich hier aus Sicht der jungen Chefin Nadine Rausch nicht geändert: Das könnte aber auch zu weiten Teilen daran liegen, dass Rausch das Gasthaus erst 2020 von ihrem Vater übernommen und sehr viel in eine Modernisierung investiert hat.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.