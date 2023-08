Illmitz: Auto von Bürgermeister Köllner beschmiert

„„Danke“ an meinen noch unbekannten Freund für die erneute, unaufgeforderte „Lackierung“, diesmal am Auto statt der Hausmauer! Anzeige ist draußen, sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen!“ schrieb der Nationalratsabgeordnete und Illmitzer Bürgermeister Maximilian Köllner (SPÖ) am Dienstagnachmittag auf Facebook.

Der besagte Post von Köllner auf Facebook. Foto: zVg / Köllner

Angefügte Bilder zeigten sein Auto, das sowohl auf der Motorhaube als auch auf der Heckscheibe mit einem „N“ oder je nach Sichtweise auch als „Z“ zu interpretierenden Buchstaben beschmieren ist.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Dies ist auch nicht der erste Vorfall dieser Art. Wie Köllner in dem Social Media Post andeutete und dann auch im Gespräch mit der BVZ ausführte, fand er bereits vor zwei Jahren eine Schmiererei auf seiner Hausmauer. Damals handelte es sich um „persönliche, tiefe Beschimpfungen“.

Ein politisches Motiv liegt in seiner Funktion als Bürgermeister und Abgeordneter im Nationalrat nahe, ist aber selbstverständlich nichts weiter als Spekulation. Auch glaubt Köllner, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Verunsichern lässt er sich dadurch allerdings nicht: „Da ist er bei mir an den Falschen geraten“, so Köllner. Er hat wie in dem Social Media Post berichtet bereits Anzeige erstattet und nimmt gerne sachdienliche Hinweise entgegen.