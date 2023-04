Stadion-Feeling mit 220 Volksschulkindern aus 12 Schulen

Klassen aus Pama, Frauenkirchen, Gols, Kittsee, Mönchhof, Neudorf, Ödenburg und der Kovács Margit Deutsche Nationalitäten Grundschule trafen heute aufeinander, um sich im Wettbewerb mit wichtigem Wissen über Sicherheit auseinanderzusetzen. Die Kinder mussten im Team arbeiten und schnell und genau vorgehen, um Punkte zu sammeln.

Beim zweiten Vorbewerb zur Safety-Tour 2023 in Pama konnte sich die Volksschule Kittsee 3b vor den Hausherren der Volksschule Pama durchsetzen. Diese beiden Klassen qualifizierten sich somit für das Landesfinale am 31. Mai in Oberwart. In der Gästeklasse mit Volksschulklassen aus dem Komitat Györ-Moson-Sopron setzte sich die Kovács Margit Deutsche Nationalitäten Grundschule 4A mit durch.

Zu den Spielen gehörten beispielsweise das korrekte Aufbauen von Sicherheitshinweisen oder das Treffen eines Ziels mit einem kindergerechten Feuerwehrschlauch. Dabei wurden die Teams von ihren jeweiligen Klassen lautstark angefeuert. Transparente und sogar Schlachtenbummle waren dabei, um die Motivation beim Wettbewerb auf die Spitze zu treiben, denn die Sieger dürfen beim Landesfinale in Oberwart antreten.

Präsident des Bevölkerungsschutz Burgenland, Herbert Wagner, freut sich über die rege Teilnahme und Freude der Kinder, an dem lehrreichen Bewert. Er meint: "Ich gratuliere den Kindern zu der gezeigten Leistung. Dem Motto 'durch Spiel und Spaß Selbstschutz und dadurch mehr Sicherheit zu lernen' wurden sie voll gerecht.“

