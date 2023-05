40.000 Besucher kamen zum Surf Opening nach Neusiedl am See

„Es hat lange nicht mehr so viele positive Bilder vom Neusiedler See gegeben, dieses Ziel haben wir definitiv erreicht“, sagt Veranstalter Georg Kloibhofer mit Hinweis auf die Diskussionen über den geringen Wasserstand. Die Surfbewerbe der European Freestyle Tour konnten wie geplant durchgezogen werden und brachten mit dem 18-jährigen jungen Deutsch-Griechen Lennart Neubauer einen Sensationssieger. Sportlich gesehen, kann der Veranstalter also zufrieden sein, denn auch die Beach Volleyball Masters Tour am zweiten Wochenende kam gut an. Die Finalspiele brachten die Tribüne am Center Court im Strandbad schon mal zum Beben.

Teuerung und Corona-Nachwehen dämpfen Euphorie

Euphorie will bei Kloibhofer trotzdem keine aufkommen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass in früheren Jahren doppelt so viele Besucher an den Strand pilgerten. Die momentanen Umstände machen es Veranstaltern auch schwer: Da wäre einmal der Kostendruck durch die Teuerung. „Wir haben sehr stark gemerkt, dass die Leute genau auf‘s Geld schauen“, so Kloibhofer. So sei er etwa wegen des „zu hohen“ Eintrittspreises angesprochen worden. „Dabei bieten wir sportliche Events auf Top-Niveau und dazu 80 Live-Acts - für ein 15 Euro Tagesticket. Das gibt es sonst nirgends.“

Mehrwert trotz Verlust

Dazu hat sich das Ausgehverhalten seit Corona verändert. Die Leute seien es gewohnt, sich zu Hause zusammenzusetzen. „Die gehen nicht mehr so oft aus wie früher“, glaubt Kloibhofer. Und da wäre noch das leidige Thema mit dem Wetter. „Wenn es in Wien regnet, dann kommen die Leute nicht an den See. Auch wenn hier das Wetter viel besser ist.“

Nichts desto trotz darf man in Neusiedl am See auf einen gelungenen Event im Rahmen des See Openings zurückblicken. Die Mischung aus Top-, Breitensport und einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Konzerten und Partys macht den Erfolg des Surf Openings aus.

Vor allem Kinder und Familien stehen im Mittelpunkt vieler Aktivitäten wie etwa der „Schule am Strand“ oder dem Action Tag. So sei es auch in diesem Jahr wieder gelungen, dank des „coolen Images“ des Events, Begeisterung für Bewegung und Sport zu wecken, zieht Kloibhofer letztlich doch eine positive Bilanz.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.