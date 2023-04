Start für Surf Opening in Neusiedl am See

Mit spektakulären Tricks und Sprüngen am Wasser zeigen Windsurferinnen und Windsurfer bei der bis 7. Mai andauernden Veranstaltung, dass der Neusiedler See auch heuer seinen Ruf als heimisches Eldorado für Wassersport rechtfertigen kann.

Der Freitag stand aber auch im Zeichen des Familienfestes mit Landesrätin Daniela Winkler und des Events „Schule am Strand“.

Schülerinnen und Schüler konnten die unterschiedlichsten Sportarten ausprobieren. Spiel und Spaß für die ganze Familie, von der Hüpfburg über Kinderschminken bis zum Riesenrad und der Flanier- und Shoppingmeile sowie einen Workshop mit InfluencerInnen gab es am Nachmittag. Am Abend stieg die „Buddy-Party“, zu der das Landesjugendreferat Jugendliche aus allen Gemeinden des Burgenlandes mit Freikarten eingeladen hatte, und als musikalischer Höhepunkt sorgten die Finalistinnen und Finalisten der vom Landesjugendreferat organisierten Song Challenge für Begeisterung.

Patrik Hierner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, freut sich über den gelungenen Veranstaltungsauftakt: "Auch heuer wieder gibt es beim Surf Opening tolle Bewerbe, bei denen gezeigt wird, was alles an Wassersport am Neusiedler See möglich ist. An Land wird im Rahmen des See Openings die enorme Vielfalt unserer Region präsentiert: von lässigen Konzerten über Weingenuss bis hin zu lustigen Familienfesten gibt es für jede:n etwas zu entdecken."

Familienlandesrätin Daniela Winkler freute sich: „Das Familienfest ist immer wieder ein Highlight zum Start in die schöne Jahreszeit. Das Burgenland hat sich zu einer Region entwickelt, in die viele Menschen kommen, um eine schöne Zeit zu verbringen. Das wollen wir auch am Familienfest garantieren – eine gute Zeit für Familien und junge Menschen in einem tollen Ambiente. Es ist ein guter Mix aus Unterhaltung und Bewegung. Eltern und Erziehende haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich über wichtige Familienthemen zu informieren. Ich freue mich sehr darüber, viele Gäste bei unserem tollen Fest begrüßen zu dürfen.“

