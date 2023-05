Teuerung trifft auch Gärtnereien

Eisenkopf unterstreicht bei dem Gespräch den Wert der regionalen Betriebe: „Die burgenländischen Gärtnereien leisten einen wichtigen Beitrag zur Regionalität und die Burgenländerinnen und Burgenländer schätzen die hohe Qualität und die regionale Verfügbarkeit der Produkte. Die Aufgabe der Gärtner Burgenlands ist es in dieser herausfordernden Zeit noch stärker den Fokus auf Qualitätsbewusstsein und Regionalität zu legen. Ich unterstütze das sehr gerne und appelliere die nächsten Pflanzen und Kräuter bei ihrem Gärtner um’s Eck zu kaufen“.

Foto: Klaus Zwinger

Wie so viele andere auch ist der Betrieb Blumen Kaiser in Frauenkirchen von der Teuerung betroffen. „Manche haben das Glück, dass sie mit Hackschnitzeln heizen oder schon seit langer Zeit Öl gebunkert haben. Wir haben leider noch unsere Gasheizung und insofern macht die Rechnung nun auch das Vierfache des normalen Betrags aus“, so Josef Kaiser. Sein Gegenentwurf zur Teuerung liegt darin, generell weniger zu produzieren und auch ein umgestelltes Sortiment anzubieten.

Maßnahmen, die vom Verein „Die Gärtner Burgenlands“ empfohlen werden, sind etwa Nützlingseinsatz, Pflanzenstärkung, oder das Gießen mit aufgefangenem Regenwasser. Je nach Größe des Betriebes lassen sich diese Vorschläge besser oder schlechter umsetzen. Während in einem kleineren Betrieb wie Blumen Kaiser durchaus mit Nützlingen wie der Raubmilbe gearbeitet wird, sieht Kaiser den Nutzen von Auffangtanks für Regenwasser eher bei größeren Betrieben. „Außerdem regnet es im Sommer, wenn man das Wasser am dringendsten brauchen würde ohnehin kaum“, fügt er lachend hinzu.

Nachfrage: Weniger Blumen, mehr Gemüse

Der Betrieb Blumen Gerstl ist so ein größerer Betrieb, der durchaus mit Klimasteuerung im ganzen Betrieb, Bewässerung durch aufgefangenes Regenwasser und Pflanzenstärkung auf Mikroorganismenbasis arbeitet. Laut Johnnes Strantz vom Wallerner Familienbetrieb ist dort wiederum der Nützlingseinsatz nicht möglich. Aber auch bei Gerstl machen sich die erhöhten Energiepreise bemerkbar. Hier hat man bereits im Vorjahr Solarpanele installiert und auch heuer weiter ausgebaut. Der Gaspreis sei laut Strantz unbezahlbar geworden, zwischenzeitlich ist er wieder auf Öl umgestiegen und verwendet Gas nur noch zusätzlich.

Eine interessante Entwicklung sei aber, dass die Kunden heuer weniger Blumen und dafür vermehrt Kräuter- und Gemüsepflanzen kaufen. Die Selbstverpflegung ist aktuell gefragt, was bei einem Blick auf die Preise im Gemüseregal im Vergleich zu denen der Pflanzen zum selber Anbauen zumindest nicht verwundert. Einen Einbruch im Kaufverhalten seiner Kunden bemerkt Strantz bislang nicht, er befindet sich aber auch in der speziellen Situation, rund drei Viertel seiner Waren in die Tschechien und die Slowakei zu exportieren (wo es aber selbstverständlich auch Teuerungen wie hierzulande gibt, die die Kaufkraft der Konsumenten schmälern könnten).

Eines der Glashäuser bei Blumen Kaiser in Frauenkirchen. Foto: Klaus Zwinger

Eine Einschätzung zur heurigen Saison will man bei Blumen Kaiser bislang noch nicht abgeben. Grundsätzlich seien die beiden Jahre, in denen „Corona voll da“ war für sie als Betrieb sehr gut gewesen, da die Menschen mehr Zeit hatten, sich um ihr Zuhause zu kümmern. Und Kaiser holt weiter aus: „Die Leute haben zum Glück schon noch ein Bedürfnis nach Blüte, Schönheit, geistiger Nahrung sozusagen.“ Außerdem ist auch der Muttertag nicht mehr weit.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.