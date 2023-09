Edelstal: Straße fertiggestellt

Edelstal Eine Gasse, die den Kirchenplatz und die Hauptstraße verbindet, wurde in Edelstal zuletzt funktionell und gestalterisch aufgewertet. Der fragliche Bereich wurde barrierefrei und zu großen Teilen mit Natursteinen gepflastert, mit pannonischen Pflanzen begrünt und mit LED-Lichtern beleuchtet. Ideen aus dem Projekt „Paving Design“Die Gemeinde verfolgt damit ihre Ideen aus dem Projekt „Paving Design“ weiter, welches im Jahr 2015 eingeleitet wurde. Unter reger Bürgerbeteiligung wurde dieses Projekt einst gestartet, begleitet, in einem Studentenwettbewerb ausgelobt und soll letztendlich in mehreren Phasen zur Umsetzung gebracht werden. Bürgermeister Handig erinnert sich gerne an den Beginn des Projekts, welches vor Umsetzung aufgrund seines räumlichen und finanziellen Umfanges in mehrere Phasen aufgeteilt wurde:

In der ersten Phase des Projekts wurde im Jahr 2018 mit der großräumigen und wertigen Neugestaltung des Kirchenplatzes begonnen. Nachdem nun in der zweiten Phase die Verbindung zur Hauptstraße geschaffen wurde, konnte eine Begegnungszone verordnet werden. Damit wird nicht nur die Zentrumsfunktion weiter gestärkt, sondern auch die Sicherheit für alle VerkehrsteilnehmerInnen - vor allem für die FußgängerInnen - verbessert.

Eröffnung eines neuen Heurigenlokals

Zeitgleich hat in der Gasse das Heurigenlokal Glock eröffnet, ein Umstand der ebenfalls zur Belebung des Ortskerns beitragen wird. Die Kosten für die Straßengestaltung betragen rund 200.000 Euro, wobei für diese einmalige Gestaltung rund 25 Prozent an Fördergeld aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KIP 2023 - also etwa 50.000 Euro in Abzug gebracht werden kann.

„Selbstverständlich ist meinerseits eine Weiterführung des Projektes angedacht, und zwar die nächste Phase, in welcher die Gestaltung der Hauptstraße erfolgen soll. Aus der Realität heraus werden wir auch diesen Abschnitt nochmal in einzelne Umsetzungsabschnitte teilen müssen. Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass wir in den kommenden Monaten erste Gespräche über eine neue Gestaltung der Hauptstraße führen werden“, zeigt sich Bürgermeister Gerald Handig optimistisch.