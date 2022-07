Zicksee ohne Fische: Längerfristige Strategie gefordert

Werbung

Anfang dieser Woche erwartete Freunde des Zicksees ein Bild, vor dem Klimaaktivisten schon lange warnten: Der See verschwindet und mit ihm ein ganzes Ökosystem.

Am Montag und am Dienstag fanden sich deshalb Fischervereine aus dem ganzen Bezirk und sogar jenseits der Landesgrenzen, beispielsweise aus Ungarn, am Zicksee ein, um dessen Fischbestand zu retten. Der Wasserstand des Sees ist derzeit so niedrig, dass hunderte Fische verendeten und weitere hunderte kaum noch Platz unter der Wasseroberfläche finden konnten. Nicht zuletzt durch die aktuelle Hitzewelle hat die Lacke sehr schnell an Wasser verloren. Die Folge: ein gewaltiges Fischsterben.

Montagfrüh ließ die Gemeinde St. Andrä deshalb verbreiten, dass jeder eingeladen sei, den See möglichst schnell leer zu fischen. Trotz der sehr kurzfristigen Meldung organisierten sich vor allem Fischervereine aus dem Bezirk in kürzester Zeit und konnten einen nicht unbedeutenden Teil des Fischbestandes lebendig aus dem Zicksee holen.

Groß und Klein packten mit an, um die noch lebenden Tiere in Sicherheit zu bringen. Foto: Gottfried

„Seit zwei Tagen sind wir ständig draußen. Wir retten, was geht. Jeder Fisch zählt“, meint Josef Summer, Obmann des Fischervereins Wallern. Alleine die Fischer aus Wallern haben etwa zwei Tonnen Fische aus dem See geholt. Die Fischer vom Neff Teich nochmals eine knappe Tonne und der Verein der Grundlacke ebenfalls gute zweieinhalb Tonnen. Hinzu kommen viele Einzelne oder private Freundesgruppen, die sich auf den Weg gemacht haben.

„Meiner Meinung nach hätte man schon im Herbst tätig werden müssen. Die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht“, gibt Robert Michitsch, Fischrevierverwalter, die Stimmung der regionalen Fischer wieder. Diese wünschen sich vorausschauendere Planung und Kommunikation der Verantwortlichen. Denn eines ist klar: Hätte man die Entfernung oder wenigstens die Reduktion des Fischbestandes koordinierter und früher organisiert, wären viele der Fischer auch bereit gewesen, für die Tiere zu zahlen.

Parteipolitisches Hick-Hack statt Vorsorgepläne

Aus Richtung der Grünen gab es scharfe Kritik in Richtung St. Andräer Bürgermeister. Dieser habe trotz Warnungen der Biologischen Station in Illmitz vor zwei Wochen nicht rechtzeitig gehandelt. Dem widerspricht Bürgermeister Andreas Sattler (ÖVP): „Die Gemeinde St. Andrä hat schon Anfang Juni das Naturschutzorgan sowie die zuständigen Behörden darüber informiert, dass es so kommen wird.“ Er beruft sich außerdem auf die vorhergehende Nachfrage bei Berufsfischern, welche ihm vor einem zu frühen Abfischen des Sees gewarnt hätten. Begründet war dies damit, dass Laichzeit sei und man den Fischen möglicherweise mehr schaden als helfen würde.

Alleine die Tatsache, welcher Aufwand tagelang nötig gewesen ist, zeigt, wie dringend dieses Thema einer Koordination auf Landesebene bedarf. Die Abteilung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf ist für Natur- und Klimaschutz zuständig und könnte sich diesem Szenario annehmen. Auch Thomas Zechmeister, Leiter der Biologischen Station, kann die Kritik der Grünen nicht nachvollziehen. „Das Wasser wird weniger. Die Dotierung mit Grundwasser seit den 90er Jahren hat den Zicksee ‚ausgesüßt‘. Je weniger Salz, desto undichter ist der See“, erklärt der Experte. Weiters meint er, dass der richtige Zeitpunkt für das Ausfischen nur schwer zu finden sei. Ein Starkregenereignis, wie es immer wieder vorkomme, hätte die Situation schlagartig wieder verbessern können. Momentan könne man nur versuchen, die Fische aus dem Zicksee zu bringen. Man müsse aber langfristig denken und versuchen, den Fischbestand im See generell zu minimieren.

