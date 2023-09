Dirndln und Lederhosen am Edelstaler Oktoberfest

Ab 20 Uhr startete am Samstag das Edelstaler Oktoberfest des Sportclubs mit der Musik von „Bärenstark“. Zur Stärkung gab es Brezen, Weißwurst und Bier. Das Fest in blau-weiß am Sportplatz von Edelstal lockte viele Besucher und nicht wenige in Lederhosen und Dirndl. Mit dabei war für Sie unser Fotograf Sebastian Rappold.