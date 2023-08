Nickelsdorf: Innenminister zieht Bilanz an der Grenze

Verglichen mit dem Vorjahr gingen die Asylantragsstellungen bis Juni österreichweit um 30 Prozent zurück. „Das ist eine gute Bilanz, weil die Zahlen zurückgehen, aber das ist kein Grund zum Jubeln sondern ein Arbeitsauftrag, um weitere klare Schritte im Kampf gegen Asylmissbrauch zu setzen“, so der Innenminister. Allein für den Monat Juni seien die Asylanträge von rund 10.000 österreichweit im Vorjahr um knapp 50 Prozent auf rund 5.000 im heurigen Jahr zurückgegangen. Besonders frappierend verhält sich diese Zahl im Burgenland: während es im Juni des Vorjahres rund 7.000 illegale Grenzübertritte gab, so waren es heuer im selben Zeitraum nur 700. Und während es in den beiden besonders stark betroffenen Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres 56.400 illegale Grenzübertritte waren, so belief sich diese Zahl heuer im ersten Halbjahr nur auf 9.800.

Gerhard Karner berichtet über Maßnahmen gegen illegale Migration. Foto: Klaus Zwinger

„Daher brauchen wir weiter eine organisatorische und technische Aufrüstung, um die Regionen zu entlasten. Wir müssen weiter massiv auf die Asylbremse steigen“, so Innenminister Karner angesichts dieser Zahlen. Er geht im Rahmen der Pressekonferenz auf vier Maßnahmen ein, die zu dieser Entwicklung beigetragen hätten.

Einerseits gab es verstärkte Kontrolltätigkeiten auf vier Ebenen. Darunter fallen Grenzpunktkontrollen auf internationaler Ebene, wobei 130 Polizistinnen und Polizisten aus Österreich in Ungarn, Serbien oder auch Nordmazedonien im Einsatz sind, um bereits diese Grenzen zu sichern. Im Bereich der Grenzraumkontrolle konnte mit der Operation Fox, bei der mit ungarischen Kollegen zusammengearbeitet wird, seit ihrer Entstehung im Herbst des letzten Jahres 140 Schlepper im Burgenland und 115 Schlepper in Ungarn festnehmen. Auf nationaler Ebene gab es verstärkte Grenzpunktkontrollen direkt an den Grenzen in Richtung Ungarn und Slowenien sowie die sogenannte Schleierfahndung in Richtung Slowakei, Tschechien, aber auch Richtung Italien. Dadurch fand laut Karner eine deutliche Verlagerung der Schlepperrouten statt.

Außerdem setzte man in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl auf rasche Asylverfahren bei Immigranten aus Ländern wie beispielsweise Indien, Tunesien, Marokko, Bangladesch, für die es laut Karner ohnehin keine Chance auf Asyl gäbe. Im Zuge dessen wurden heuer im ersten halben Jahr 4.063 Eilverfahren umgesetzt, 18.000 Betroffene hätten angesichts dieser Entwicklungen gar nicht das Verfahrensende abgewartet sondern wären freiwillig ausgereist.

Michael Takacs, Peter Skorsch, Gerhard Karner und zwei Beamte der Grenzpolizei. Foto: Klaus Zwinger

Der dritte Punkt, den Karner ansprach waren Abschiebungen, denn „will ein Asylsystem glaubwürdig sein, ist es klar, notwendig und richtig, dass Menschen, die keine Chance auf Asyl haben, in ihre Heimat oder in einen sogenannten sicheren Drittstaat zurückkehren“, so Karner weiter. Allein heuer belief sich diese Zahl österreichweit bereits auf 5.900.

Im vierten und letzten Punkt sprach er in Zusammenarbeit mit Serbien die Beendigung der Visafreiheit für Menschen aus Indien und Tunesien an, die im letzten Jahr visafrei nach Serbien bzw. Belgrad einreisen konnten und mit Schleppern über Ungarn nach Österreich gekommen sind. Diese Zahl habe sich durch diese Maßnahme auf ganz wenige reduziert.

Zusammenfassend hätten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mit 28.000 an der Zahl mehr Asylantragssteller das Land verlassen als es neue Asylanträge gab (23.000). Das sei laut Karner wiederum „kein Grund zum Jubeln, aber ein klarer Auftrag, die Arbeit fortzuführen“.

Präsentation sogenannter „Herzschlagdetektoren“

Im Rahmen der Pressekonferenz wurden außerdem sogenannte „Herzschlagdetektoren“ präsentiert, deren Einsatz die Arbeit der Grenzbeamtinnen und -beamten massiv erleichtern soll. Denn jeden Tag passieren rund 2.700 LKWs die Grenze bei ihrer Einreise nach Österreich. Bei diesem enormen Kontrollaufwand stellt diese neue Gerätschaft eine massive Unterstützung im Kampf gegen Schlepperkriminalität dar, vermag aber gleichzeitig auch, Menschenleben zu retten. Denn mit ihr könne man den Herzschlag auch in schwerst beladenen Großfahrzeugen feststellen und so sicher gehen, dass nicht in kleinen Nischen mit wenig Luftraum Menschen nach Europa bzw. Österreich geschleppt werden.

In einer Vorführung wurde ein LKW angehalten, wobei der Fahrer aussteigen musste und die Beamten die Gerätschaft in Position brachten. Binnen einer Minute konnte das Gerät ermitteln, ob sich im LKW eine Person befand oder nicht. Insgesamt sieben dieser Herzschlagdetektoren wurden angekauft, sechs für den Einsatz in Inland - in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Kärnten, Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich, sowie eines für den Einsatz im Ausland. Weiters wird die Drohnenflotte im kommenden Jahr von 300 auf 350 aufgestockt und die Operation Fox, die zunächst für fünf Monate veranschlagt wurde auch weiter verlängert.