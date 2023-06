Schlepper-Unfall am Zurndorfer Bahnhof

Die Gleise des Zurndorfer Bahnhofes beendeten eine erneute Verfolgungsjagd. Gestern gegen 10 Uhr Vormittag verfolgten zwei Streifen der Polizei Nickelsdorf ein Fahrzeug, welches sich am Grenzübergang Kittsee der Anhaltung entzogen hatte. Die von der Polizei in Zurndorf errichtete Straßensperre wurde vom Lenker des weißen Transporters umfahren. Dieses Ausweichmanöver wurde den beiden mutmaßlichen Schleppern jedoch zum Verhängnis. Bei dem Versuch, die Gleise des Zurndorfer Bahnhofes zu queren, verunfallte das verdächtige Fahrzeug und kam ebendort zum Stillstand.

Die Folge war eine Sperre des Bahnverkehrs der Linie zwischen Nickelsdorf und Parndorf von 10 Uhr bis 11 Uhr 45. In dieser Zeit fanden die Bergungsarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Zurndorf statt, um den weißen Transporter von den Gleisen zu entfernen.

Die Polizei nahm einen rumänischen und einen türkischen Staatsbürger als Schlepper-Verdächtige fest. Neben diesen befanden sich im verunfallten Schlepperfahrzeug 26 weitere Personen. Darunter neun Kinder, elf Männer und sechs Frauen. Bis auf einen Mann aus Afghanistan stammten alle aus der Türkei. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Frau leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in die Unfallambulanz Frauenkirchen gebracht.

Brigadier Gerald Tatzgern erklärt die panische Reaktion der Schlepper durch den „extrem hohen“ Kontrolldruck aufgrund gemeinsamer Kontrollen im Zuge der Operation Fox und den Ermittlungsdruck auf dahinterliegende Strukturen. Er meint: „Dass Schlepper zu panischen Fluchtversuchen greifen, bezeugt unseren nachhaltigen Erfolg im Kampf gegen die Schleppermafia.“ Seit Jahresbeginn wurden im Burgenland 94 Schlepper-Verdächtige festgenommen. Tatzgern betont außerdem einen starken Rückgang an Aufgriffe beim Vergleich der Kalenderwoche 24 im Jahr 2022 und 2023.

Die Maßnahmen der österreichischen und ungarischen Polizei dürften für diesen Rückgang aber zumindest nicht alleine verantwortlich sein. Laut Migrationsforscherin Judith Kohlenberger dürften das Jahrhunderthochwasser in Pakistan 2022, welches 33 Millionen Menschen zur Flucht trieb, sowie Änderungen der Visa-Regelung in Serbien ebenfalls bei dieser Entwicklung miteingewirkt haben. Zudem wurde im vergangenen Jahr ein COVID-bedingter Rückstau an Wanderbewegungen abgebaut, der 2023 nicht mehr zu Buche schlägt. Zusätzlich gibt es aktuell eine Verlagerung der Fluchtrouten vom Land- auf den Seeweg.