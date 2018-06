Das Schloss in der Marktgemeinde Kittsee, ein besonderer Blickfang im Ort, hat sich als beliebter Veranstaltungsort etabliert und steht ganzjährig für Feierlichkeiten jeglicher Art zur Verfügung.

Ungewöhnlich still ist es aber in den vergangenen Monaten rund um das beliebte Schloss-Café geworden. „Seit November 2017 sind die Türen des Betriebes bereits verriegelt“, so die Gemeindeamtsleiterin Heide Fabsich.

„Einige interessante Bewerbungen dabei“

Nun beabsichtigt die Marktgemeinde Kittsee erneut, die Räumlichkeiten im Schloss für einen Café- oder Restaurantbetrieb zu vermieten. Bis 8. Juni ist es möglich, schriftliche Angebote beim Gemeindeamt abzugeben. „Es sind bereits einige interessante Bewerbungen eingegangen. Wir hoffen auf mehr“, zeigt sich Fabsich voller Zuversicht. Die Räumlichkeiten sollen auf jeden Fall gastgewerblich genutzt werden. Die Entscheidung, welches Zielpublikum angesprochen werden soll, werde ganz und gar dem Pächter überlassen. Das Einzige, was der Gemeinde überaus wichtig wäre, sei, dass der Betrieb gut und seriös geführt werde, betont Fabsich.

Haupteingang soll renoviert werden

Dem Bürgermeister ist es ein besonderes Anliegen, das Schloss mit dem umliegenden Schlosspark intensiv zu beleben. Neben der Suche nach einem Pächter für die Räume im Schloss bestehen bereits weitere Pläne für die Wiederbelebung des Schmuckstückes im Ort. „Das große Portal, der Haupteingang zum Schlosspark, soll in nächster Zukunft renoviert und die Wege im Park restauriert werden. Für nächstes Jahr ist geplant, die Brunnenbecken vor dem Schloss zu befüllen“, berichtet die Amtsleiterin über das Vorhaben des Ortschefs.

Anfang November 2017 musste der Betrieb im Schloss-Café sowie die weitere Zusammenarbeit vorzeitig eingestellt werden. Bis zuletzt wurde die Hoffnung auf eine gute Wende nicht aufgegeben, doch der Rettungsversuch scheiterte, der Konkurs wurde besiegelt. „Der Vormieter benutzt die Räumlichkeiten nach wie vor als Lager für die hinterbliebenen Möbelstücke. Das ist eine Vereinbarung mit dem Bürgermeister. Sobald sich aber der Gemeinderat für einen neuen Pächter entscheidet, muss er die Lokaliät unverzüglich räumen“, erklärt die Gemeindeamtsleiterin das Abkommen mit dem Vormieter näher.