HLW Neusiedl am See: 72 Stunden ohne Kompromiss

Die Schülerinnen und Schülern der 1CW haben die 72 Stunden genutzt, um Schultaschen, Rucksäcke und Taschen zu sammeln und an jene Kindergarten- und Vorschulkinde zu übergeben, die aus finanziellen Gründen keine besitzen. Lehrerin Claudia Peter: „Ich freu mich sehr, dass die Schülerinnen und Schüler bereit sind, da mitzumachen. Die Schultaschen werden nach Ungarn und nach Rumänien gebracht – und ich bin wirklich vollen Tatendranges und freu mich.“

Mit der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ will die youngCaritas Seite an Seite mit Jugendlichen unsere Welt ein Stück weit besser machen, Solidarität leben und einen positiven Beitrag für mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft leisten. In hunderten Einzelprojekten wurden unzählige freiwillige Arbeitsstunden geleistet und die Jugendlichen packten dort an, wo es gerade am meisten gebraucht wird.

Damit das besondere Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ganz Österreich spürbar wird und über die Projektschauplätze hinaus wirken kann, war Hitradio Ö3 auch heuer wieder die große Bühne für „72 Stunden ohne Kompromiss“. Ö3-Moderator Philipp Hansa war im ganzen Land unterwegs und berichtete live von verschiedenen Projekten. „Ich war für Ö3 dabei, als tausende Jugendliche den Blick nach vorne richteten und Aufgaben einfach selbst in die Hand nahmen! Eindrücke, Erlebnisse und den unglaublichen Teamgeist haben wir gemeinsam in ganz Österreich hör- und spürbar gemacht“, so Philipp Hansa.