Nationalpark Illmitz: Besuch der RAMSAR-Konvention

Feuchtgebiete sind weltweit wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen und Hotspots der Artenvielfalt. Zudem spielen sie eine bedeutende Rolle für den Wasserhaushalt, Trinkwasser sowie den Klimaschutz. Um diese zu erhalten wurde 1971 in der iranischen Stadt Ramsar das Übereinkommen „zum Schutz und zur wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtgebieten“ beschlossen. Die Ramsar-Konvention ist damit eines der ältesten internationalen Umweltabkommen. Mittlerweile haben 171 Staaten das Übereinkommen unterzeichnet und insgesamt 250 Millionen Hektar als Ramsar-Gebiete gesichert – das entspricht etwa der 30-fachen Fläche Österreichs.

Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner und Generalsekretärin der Ramsar-Konvention Dr.in Musonda Mumba. Foto: Klaus Zwinger

„In Anbetracht der grundlegenden ökologischen Bedeutung von Feuchtgebieten als Regulatoren für den Wasserhaushalt und als Lebensraum für eine besondere Pflanzen- und Tierwelt“ (BGBl. 1983, 89. Stück) – trat Österreich am 12. April 1983 zur internationalen Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten bei und verkündete dies im Bundesgesetzblatt. Mit dem Beitritt hat sich Österreich zum Schutz, zur Wiederherstellung und zu einer wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtgebieten bekannt. Bereits bei der Unterzeichnung wurden fünf Gebiete von internationaler Bedeutung als Ramsar-Gebiete ausgewiesen: der Neusiedler See mit dem umliegenden Seewinkel, die Donau-March-Auen, die Untere Lobau, die Stauseen am Unteren Inn und das Rheindelta am Bodensee. Seitdem hat Österreich kontinuierlich an seinem Einsatz für den Schutz der Feuchtgebiete festgehalten und kann heute auf insgesamt 23 RAMSAR-Gebiete mit einer beeindruckenden Gesamtfläche von fast 1.300 Quadratkilometer, als auch weitere Feuchtgebiete wie Gewässer, Moore und Auen, verweisen.

Gerhard Bachner und Landesrat Heinrich Dorner. Foto: Klaus Zwinger

Hochrangiger Besuch zur 40-jährigen Ratifizierung

Im Zuge der Feier zur 40-jährigen Ratifizierung des internationalen Abkommens besuchte die Generalsekretärin der Ramsar-Konvention, Dr.in Musonda Mumba, den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Das Ramsargebiet erstreckt sich über eine Fläche von rund 60 Quadratkilometern und besteht – wie der Nationalpark selbst – aus einem österreichischen und einem ungarischen Teilgebiet. Eine grenzüberschreitende Exkursion verdeutlichte der internationalen Delegation nicht nur die über Jahrzehnte bewährte, vorbildliche, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sondern bot vor allem die Möglichkeit eines fachlich-informativen Austauschs mit den österreichischen und ungarischen RAMSAR-Verantwortlichen. Dabei wurden unisono die künftigen Herausforderungen - wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und eine nicht mehr zeitgemäße Landwirtschaft – thematisiert, auf welche die Verwaltungen beider Länder reagieren müssen.