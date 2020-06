In den vergangenen Tagen beschädigten unbekannte Täter eine Heiligenfigur am Kalvarienberg in Neusiedl am See. Der Sandsteinstatue wurde die linke Hand vermutlich durch dagegentreten mutwillig abgebrochen.

Durch die Tat entstand dem Verein „Freunde des Kalvarienberges“ ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.