Schwerer Betrug Bezirk Neusiedl am See: Internetbetrug vermeintlicher Holzanbieter

E in Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde Opfer von betrügerischen Holzanbieter aus dem Internet.

Der 58-jährige Mann bestellte im Juli dieses Jahres insgesamt 60 Paletten mit jeweils 2m³ Brennholz bei den vermeintlichen Holzanbietern aus dem Internet. Um den Kauf abzuschließen, überwies der Mann Anfang August in zwei Tranchen einen Kaufpreis im niedrigen fünfstelligen Bereich auf ein Konto in Polen. In der Annahme, ein solider Handel sei getätigt worden, wartete er auf die Lieferung seines Brennholzes. Jedoch erhielt der Mann gestern eine Nachricht von einer angeblichen polnischen Speditionsfirma. Diese behauptete, dass vor der Lieferung des Holzes noch zusätzliche Zahlungen erforderlich seien. Diese beinhalteten Steuern und eine Versicherung für die Brennholzzertifizierung. Erst nach Begleichung dieser Beträge könne die Lieferung erfolgen. Die unerwarteten Forderungen der vermeintlichen Speditionsfirma weckten sofort den Verdacht des 58-jährigen Mannes. Misstrauisch geworden, entschloss er sich, umgehend bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Burgenland wurden die Ermittlungen nun aufgenommen.