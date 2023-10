Weiden Fahrradlenker bohrte sich in den Oberschenkel eines Buben

E in 12-jähriger Bub kam am Donnerstag in der Buchengasse in Weiden am See mit seinem Fahrrad zu Sturz und bohrte sich den Bremshebel des Fahrradlenkers in den Oberschenkel. Das meldete das Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See.