Von 10. bis 15. Dezember werden die bundesweit angeordneten Massentests im Burgenland stattfinden. Zwischen 150.000 und 180.000 Personen werden erwartet.

Mittlerweile wurden auf der Website des Landes Burgenland die Teststationen bekanntgegeben.

Getestet wird zwischen 7.30 - 18.30 Uhr in:

Neusiedl am See, Bauhof

Obere Wiesen 5, 7100 Neusiedl/See

Parndorf, Feuerwehrhaus

Untere Wunkau 15a, 7111 Parndorf

Zurndorf, Bauhof

Wirtschaftsweg 11, 2424 Zurndorf

St. Andrä, Feuerwehrhaus

Haniflgasse 11, 7161 St. Andrä/Zicksee

Illmitz, Seniorentageszentrum

Viehweide 3, 7142 Illmitz

Weiters ist im ganzen Land ein Testbus unterwegs, dieser macht am 10. Dezember in Pama am Hauptplatz vor dem Gemeindeamt halt.

Teilnahme kostenlos und freiwillig

Die Teilnahme an den landesweiten Tests ist freiwillig und kostenlos. Die Testaktion wird durchgeführt, um jetzt jene Menschen zu finden, die gerade mit dem Coronavirus infiziert sind, aber keine Symptome zeigen. Die Massentests machen es möglich, symptomfreie Infizierte rasch zu finden und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen. Getestet werden können Burgenländerinnen und Burgenländer ab 6 Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen. Eine Anmeldung zu den Antigen-Schnelltests wird ab Montag, den 7. Dezember, über www.oesterreich-testet.at möglich sein.