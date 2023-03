Pilotprojekt bei Entschlammungsmaßnahmen erwies sich als Erfolg

Geringe Niederschläge und heiße Sommer machen den Wasserkörpern im Bezirk bereits seit längerer Zeit zu schaffen. Über eine Wasserzufuhr aus der Moson-Donau in Ungarn wird schon länger diskutiert, Klarheit herrscht bislang noch nicht - laut Landesrat Dorner befindet man sich noch in Gesprächen und lotet Möglichkeiten aus. Die Seemanagement GmbH startete nun im Oktober des Vorjahres ein Pilotprojekt, um verschiedene Möglichkeiten auszutesten, die dem See Abhilfe verschaffen könnten.

Dabei wurden an zehn Standorten (beinahe allen Seegemeinden) unterschiedliche Gerätschaften in der Praxis getestet. In den Hafenanlagen von Illmitz, Podersdorf, Breitenbrunn und Rust wurden etwa klassische Schlammsaugarbeiten betrieben. In Jois, Winden, Purbach und Oggau versuchte man sich an verschiedenen Entschlammungsmaßnahmen bei Kanaleinfahrten. Getestet wurde auch die Ertüchtigung eines rund ein Kilometer langen Bootskanals entlang der Seestraße in Rust. Dieser Kanal war bereits fast zugewachsen und wurde von Schilf und Schlamm befreit. Eine besondere Maßnahme erfolgte in Podersdorf: Hier kam es zum Bau einer sogenannten Strömungsbarriere, diese wurde im Hafenbecken entlang der bereits bestehenden Holzpilotenreihe errichtet, mit dem Ziel, künftig den Weichschlammeintrag in der Hafenanlage nachhaltig zu verhindern.

Maximilian Köllner, Bürgermeister der Seegemeinde Illmitz, sieht diese Arbeiten als enorm wichtig an. Allein im Tourismusort Illmitz gibt es laut ihm 116 Privatvermieter, deren Existenz vom weiteren Bestehen des Seebads abhängt. Die Saugarbeiten seien auch deshalb so wichtig, weil es sonst schwer für die Boote wird, überhaupt aus dem Hafen zu kommen. Gleichzeitig ist er aber auch erfreut, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch 80 Prozent der Bootsanlegeplätze im Illmitzer Seebad belegt sind, welche auch eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde sind.

Entwässerungstechnik und Schlammverwertung

Getestet wurden im Rahmen der Arbeiten der Seemanagement auch unterschiedliche Entwässerungstechniken. Dazu zählen die klassischen Absetzbecken, die ja fast in sämtlichen Seegemeinden bereits vorhanden sind. Hier gilt es nun, diese vorhandene Infrastruktur wieder zu erneuern. „Beispielsweise wurde das Absetzbecken in Podersdorf durch die Gemeinde bereits letzten Sommer auf Stand der Technik gebracht, die Gemeinde Illmitz ist gerade dabei und Rust ist aktuell in der Planungsphase, sein Beckenvolumen stark zu vergrößern“, zieht Erich Gebhardt, Geschäftsführer der Seemanagement Burgenland GmbH, Bilanz. Zusätzlich wurden auch sogenannte Entwässerungsschläuche getestet. Ein großes Thema ist natürlich die künftige Verwertung des Seeschlamms. Nach einer Abtrocknungsphase von etwa drei bis sechs Monaten wird das Material labortechnisch geprüft, behördlich abgestimmt und soll weiter zur Bodenverbesserung auf landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden.

Erich Gebhardt, Geschäftsführer der Seemanagement GmbH, Landesrat Heinrich Dorner und Illmitzer Bürgermeister Maximilian Köllner. Foto: Klaus Zwinger, Zwinger

Ausblick für den Rest des heurigen Jahres

Hinsichtlich Schilf geht es der Seemanagement Burgenland GmbH vorrangig um Flächen, die für kommerzielle Schilfschneider schwer zugänglich sind, aber trotzdem eine regelmäßige Pflege benötigen. "Wir werden uns jetzt in erster Linie mit der Ertüchtigung der wichtigsten Schilfkanäle beschäftigen", merkt Seemanagement-Geschäftsführer Gebhardt an. Aber auch das Thema Brandschutz ist ein wichtiges, wie die letzte Woche gezeigt hat (die BVZ berichtete). Hier werden in enger Abstimmung mit der Feuerwehr Pläne ausgearbeitet, wo und welche Kanalertüchtigung für den Brandschutz künftig am wichtigsten sind.

„An dieser Stelle möchten wir uns bei sämtlichen Gemeinden, Grundeigentümern und allen anderen Unterstützer bedanken, die unser Pilotprojekt das letzte halbe Jahr kooperativ und tatkräftig unterstützt haben“, betonen Dorner und Gebhardt. In der nächsten Phase sind die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt in einer öffentlichen Ausschreibung zur Anschaffung der Gerätschaften umzusetzen.

Anfang März markierte jedenfalls das Ende des Pilotprojektes, da die Brutzeit der Vögel nun wieder beginnt. Mit erstem Oktober sollen die Entschlammungsmaßnahmen laut Plan dann mit den eigens angekauften Geräten der Seemanagement GmbH fortgeführt werden.

