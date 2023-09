Illmitz: Projekt Klimaschule gestartet

Im Rahmen des Projektes „Seewinkel goes green – saisonal, regional, nicht egal!“ erarbeiten die PädagogInnen und SchülerInnen der drei genannten Schulen in Zusammenarbeit mit der Klima- und Energie-Modellregion Neusiedler See – Seewinkel im Schuljahr 2023/24 Vorbildprojekte mit den Schwerpunktthemen Klimawandel, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien sowie Konsum/Lebensstil/Ernährung.

Die geplanten Projektschwerpunkte wurden von den TeilnehmerInnen im Rahmen eines Startworkshops am vergangenen Mittwoch im Nationalparkzentrum Illmitz der Öffentlichkeit präsentiert. Damit übernehmen die PädagogInnen und SchülerInnen der teilnehmenden Schulen in Zusammenarbeit mit der Klima- und Energie-Modellregion Neusiedler See – Seewinkel aktive Klimaverantwortung.

Ziel des Programmes Klimaschulen ist es, eine langfristige Bewusstseinsbildung im Hinblick auf Klimawandel und Energie in den Bildungseinrichtungen der Region zu verankern. Dieses Projekt wird mit 25.995 Euro aus Mitteln des Klima- und Energiefonds zu 100 % gefördert.