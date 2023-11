„Seidlschiassn“ in Wiener Clubs

Die Jugendkultur befindet sich in stetigem Wandel. Waren es vor zehn Jahren noch Konzerte und regelmäßig veranstaltete DJ-Events wie das Pusztabeatz im Neusiedler Bergwerk, die das Publikum anzogen, so sind es heute zumeist groß angelegte Outdoor-DJ-Events, die ein paarmal im Jahr stattfinden. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Landschaft der Lokale wider, die heute noch an Wochenenden regelmäßig bis vier Uhr früh geöffnet haben. Nur eine Handvoll Betreiber konnte diesem Trend bis heute erfolgreich trotzen.

Das „Back to the Roots Apetlon“, das erst kürzlich wieder mit dem bereits seit 13 Jahren regelmäßig stattfindenden „Rock gegen Krebs“ von sich reden machte, ist so ein Fall. Zwar wurden die Konzertabende mit den Jahren kontinuierlich weniger, aber das liegt selbstverständlich auch an den immer weniger werdenden jungen Bands im Bezirk.

Hierbei beißt sich die Katze in den Schwanz: eine Verschiebung der Fortgehkultur auf wenige große Events statt regelmäßigem Lokalbesuch führt zu schließenden Nachtlokalen, führt zu weniger Bühnen, auf denen junge Bands spielen könnten, selbst wenn sie es wollten. Die wenigen, die trotz aller Widrigkeiten weiterhin begeistert Musik machen, müssen sich anderweitig umsehen oder kreativ werden.

Elina Lamster (Bass), Fabian Palkovitsch (Gesang, Gitarre), Johannes Waba (Gitarre, Gesang) und Michael Lagler (Schlagzeug) sind "The Refrigerators". Foto: Klaus Zwinger

Aus dem Seewinkel in die große Stadt

„The Refrigerators“, eine Frauenkirchener Band bestehend aus vier Mitte- bis Endzwanzigern denkt deshalb über die Grenzen des Bezirks und überhaupt des Burgenlands hinaus. Sie taten sich mit der befreundeten Wiener Band „Los Tonnos“ zusammen, um gemeinsam im in der Szene allseits bekannten und beliebten Wiener Gürtellokal „Chelsea“ gemeinsam ein Konzert zu spielen. Der Abend wurde von langer Hand geplant und von beiden Bands Wochen zuvor regelmäßig auf Social-Media-Seiten wie Instagram mit Posts und Storys beworben, die Besucherzahlen können sich sehen lassen. Über 230 Konzertbesucher erschienen, rund 160 davon mit Vorverkaufskarten. Bei einmaligen Events lässt sich offensichtlich auch ein nicht unbeachtlicher Teil Musikinteressierter in ein anderes Bundesland lotsen.

Über 230 zahlende Konzertbesucher erschienen an dem Freitagabend im Wiener Gürtellokal Chelsea, um die Frauenkirchener Band zu sehen. Foto: Klaus Zwinger

Erster Auftritt in legendärem Lokal

Der Auftritt markierte außerdem den allerersten Auftritt vor Publikum für die 24-jährige Bassistin Elina Lamster. Sie folgt ihrem Bruder Lukas in der Band nach, dessen Wohnsituation in Graz sich als nur bedingt tauglich für eine Band mit Sitz in Frauenkirchen erwiesen hat.

„Es war im Vorfeld schon sehr nervenaufreibend, sobald man dann aber auf der Bühne steht, geht es dann aber wie von selbst“, berichtet sie über ihren ersten Auftritt in dem legendären Gürtellokal. „Das blendende Licht, durch das man die ganzen Leute im Publikum nicht sieht hilft auch“, fügt sie noch lachend hinzu. „The Refrigerators“, oder von ihren Fans auch gerne „Die Kiahla“ genannt, gibt es bereits seit neun Jahren. Sie fielen in ihrer Anfangsphase noch in die für Nachwuchsmusiker glückliche Zeit, in der es allwöchentlich Auftrittsmöglichkeiten in einer Vielzahl an Lokalen gab. Ihre erste EP „Seidlschiassn“ veröffentlichten sie 2017, 2019 folgte eine Split-EP mit der Band „Hotsawce“, die ebenfalls aus dem Seewinkel stammt. Für das kommende Jahr ist ebenfalls eine neue Veröffentlichung geplant. Nur soviel: „Es wird wieder fetzen!“