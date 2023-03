Kimberly Strauby: Von der Unternehmensanalystin zur Tätowiererin

Werbung

Der Weg zur Tätowiererin war ein steiniger: Kimberly Strauby hat mit ihrer Meisterausbildung im Jahr 2019 begonnen. Dazwischen kam bekanntlich Corona, Prüfungstermine waren rar gesät und zuletzt wurden für Tätowierfarben per EU-Verordnung auch strengere Vorschriften eingeführt. Im Oktober hat sie schließlich nach langer Wartezeit ihre Meisterprüfung abgelegt, im Dezember ihr Gewerbe angemeldet und mit Beginn des neuen Jahres ihr Tattoostudio in ihrem Heim in Gols aufgesperrt.

Zuvor war sie in anderen Bereichen, fernab der Kreativität ihres aktuellen Berufs angesiedelt: Nach Abschluss der Handelsakademie war sie Einkaufsleiterin bei Interio, kurz für die internationalen Finanzen bei Palmers zuständig, und zuletzt Unternehmensanalystin für Schwarzkopf. „Das hat mir auch alles sehr viel Spaß gemacht, aber am meisten liebe ich das Tätowieren“, so die frischgebackene Selbstständige.

Ihre große Stärke sieht Kim in Fineline- bzw. Single Needle Tattoos, zuletzt hat sie sich aber auch vermehrt realistischen Motiven zugewandt: „Das hat sich daraus ergeben, dass mich Leute danach gefragt haben und es mich auch interessiert hat. Inzwischen hat sich das aber schon so entwickelt, dass ich in dem Stil wirklich größere Aufträge mit beispielsweise zwei Füßen und einen ganzen Oberarm habe“, so die Tätowiererin.

Bei aller Freude über das frisch eröffnete Studio ist ihr zuletzt aber noch etwas Unerfreuliches widerfahren: sowohl ihr Facebook- als auch ihr Instagramaccount wurden zu Beginn des Jahres gehackt, all ihre geschäftlichen Follower als auch ihre privaten Konten waren dahin, alles musste neu aufgebaut werden.

„Das ist zwar ärgerlich, aber auch eine Möglichkeit für einen Neuanfang“, so Strauby. Mit dem Hochladen ihres Reisepasses bei Facebook hätte es noch die Möglichkeit gegeben, ihre Accounts zu retten, aber „mit einem Reisepass kann man Bankkonten eröffnen und so wichtig ist mir es mir dann auch wieder nicht gewesen, dass ich so etwas hergeben würde“.

Inzwischen erfreut sich das Studio sowohl online als auch im echten Leben großer Beliebtheit und Termine finden immer an Wochenenden nach Vereinbarung statt. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram ist sie unter „skim.tattoostudio“ zu finden, ihre Webseite erreicht man unter http://skim-tattoo.com.

