Seniorenbetreuung Caritas schließt Neusiedler Tageszentrum Haus St. Nikolaus

Lesezeit: 3 Min Birgit Böhm-Ritter

Die Pforten im Tageszentrum bleiben seit 1. Juni geschlossen. Wer eine Seniorenbetreuung untertags benötigt, muss sich in lllmitz, Gattendorf, Kittsee, Halbturn oder Purbach umschauen. Foto: Birgit Böhm-Ritter

D ie Trägerorganisation nennt wirtschaftliche Gründe und zu wenig Interesse am Angebot in Neusiedl am See.