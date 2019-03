Dem Parndorfer Markt der Erde wurde in der Vorwoche eine besondere Ehre zuteil: Von den Lesern des Gourmet-Magazins „Falstaff“ wurde die Slow Food-Veranstaltung zum zweitbeliebtesten Markt Österreichs gekürt.

Mit 13,87 Prozent aller abgegeben Stimmen sicherten sich Monika Liehl und ihr Team den sensationellen zweiten Platz hinter dem Wochenmarkt am Domplatz in St. Pölten (30,17 Prozent).

Wer sich selbst von der Qualität des Parndorfer „Earth Market“ überzeugen will, hat schon bald wieder die Gelegenheit dazu: Der nächste Markt der Erde findet am Samstag, dem 6. April, unter dem Motto „Grün so Grün“ statt. Marktzeit ist, wie gewohnt, von 9 bis 14 Uhr im Markt der Erde-Stadel (Schulgasse 1g).