Illmitzer Winzer Christian Tschida unter den TV-Winzerlegenden

Nun ist Tschida, als Mitt-Vierziger, selbst zur Legende ernannt worden. So zumindest in der Sendung der Servus TV - Reihe „Winzerlegenden“, die am Freitag, 29. September, ab 21:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On zu sehen ist. In dieser Folge beschreiben der Niederösterreicher Lucas Pichler, die Steirer Andreas und Alexander Sattler und eben Christian Tschida einen modernen Weinstil und den "Kampf mit der Natur" und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen von heimischen Traditionswinzern.

Christian Tschida ist übrigens einer der fünf Winzer, die sich einst unter dem Namen „The Wild Boys of Club Batonnage“ einen Namen gemacht haben. Gemeinsam mit Florian Gayer (Breitenbrunn), Erich Scheiblhofer (Andau), Gerhard Kracher (Illmitz) und Markus Altenburger (Jois) haben die „Wilden“ Weingeschichte geschrieben, als ihre burgenländische Cuvée Batonnage des Jahrgangs 2015 als erster österreichischer Rotwein mit 100-Falstaff-Punkten ausgezeichnet wurden. Diesen Erfolg konnten sie mit einer weiteren Gemeinschaftsarbeit, dem Batonnage 2019, sogar wiederholen.

Foto: Servus TV, Valentin Weinhäupl

Die erste Staffel des neuen ServusTV-Formats "Winzerlegenden" begleitet Österreichs legendäre Weinbauern vom Anbau der Trauben über die Weinlese bis hin zum Keltern. Der Weinbau ist eine Wissenschaft für sich, denn die Kenntnis darum reicht von den verschiedenen Rebsorten bis hin zum Witterungsverlauf eines jeden Jahrgangs. Doch wie entsteht der Wein? Was bestimmt den Preis und welche Qualitätsmerkmale machen den Traubensaft zu einem wirklich edlen Tropfen? "Winzerlegenden" blickt in drei Episoden hinter die Kulissen von neun legendären heimischen Weinbauern und zeigt, was Österreichs Spitze von den internationalen Weinen abhebt. Vom "österreichischen Rotweinwunder" im Burgenland, über "Mr. Veltliner" in Wagram, Biodynamie in der Steiermark und vielfach ausgezeichnete Weine aus der Wachau zeigt "Winzerlegenden" die Vielfalt der österreichischen Weinkultur. Und: Die Liebe und Leidenschaft, mit der sie bereits über Generationen hinweg ihre Spitzenweine herstellen. Am 29. September läuft die dritte Folge.