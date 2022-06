Designer Outlet Parndorf: Neue Gastro und verlängerte Öffnungszeiten

Werbung

Eine Neueröffnung feierte das Restaurant Lia’s unter dem Motto „Delicious Moments“: Im Angebot finden sich neben Frühstück mit italienischem Kaffee und frischem Gebäck, neu interpretierte österreichische Klassiker und regionale Spezialitäten wie etwa ein Bio-Angus-Burger aus dem Seewinke, aber auch internationale moderne Gerichte zu Mittag oder frische Bowls, Salate und Bagels zum Mitnehmen. Ein großer Gast- und Kaffeegarten im Herzen des Designer Outlets lädt zum Verweilen ein.

Darüber hinaus startet man in Parndorf mit einer modernern Foodtruck Area in den Sommer. Zahlreiche Spezialitäten können im Freien probiert werden, darunter Bowls, Churros, Pizza, Burger oder Hot Dogs. Ob vegan, vegetarisch oder mit Fleisch, hier gibt es für jeden Geschmack etwas zu finden.

„Wir haben an unseren F&B-Konzepten ( Food & Beverage = Essen und Getränke, Anm. d. Red.) gefeilt und eine angenehme Foodtruck Area für unsere Gäste geschaffen – mit Shoppen und einer kulinarischen Auszeit am Areal sind wir am Puls der Zeit und konnten die angesagtesten Streetfood Konzepte ins Designer Outlet Parndorf holen“, freut sich Mario Schwann, General Manager McArthurGlen Designer Outlet Parndorf.

Shops im Sommer länger geöffnet

Eingekauft kannman übrigens von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr. Das Shopping Center wirbt mit „stressfreiem Afterwork Shopping“. Am 13. Juni startete das Designer Outlet Parndorf mit diesen verlängerten Öffnungszeiten in die heißen Sommermonate. Diese gelten bis Ende August.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.