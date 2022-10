Klares Ergebnis bei Bürgermeisterstichwahl in Weiden am See

Werbung

Die Bürgermeisterstichwahl in der Tourismusgemeinde am Neusiedler See fiel klarer aus, als erwartet werden durfte. 57,73 Prozent der Stimmen gingen an den SPÖ-Kandidaten Heinrich Hareter, ÖVP-Kandidat Christian Wandler musste sich mit 42,27 Prozent geschlagen geben.

Damit stellt nach genau 40 Jahren erstmals die SPÖ wieder den Bürgermeister in Weiden am See. Interessantes Detail: Auch der letzte SPÖ-Ortschef stammte aus der Familie Hareter. Urban Hareter stand von 1977 bis 1982 an der Spitze des Gemeinderates. Nun wird mit Heinrich Hareter sein Neffe die Geschicke der Seegemeinde lenken. Bei ihm ist die Erleichterung groß. Die Anspannung nach dem langen Wahlkampf sei enorm gewesen.

Die Wählermobilisierung ist Hareter wohl besser gelungen. Der Großteil der Wählerinnen und Wähler, die im ersten Wahlgang dem dritten Kandidaten Klaus Fuhrmann ihre Stimme gegeben haben, dürften nun Hareter gewählt haben. „Wir haben schon gespürt dass die Leute einen Umschwung, eine Veränderung wollen“, so Hareter.

In der ÖVP ist man zwar enttäuscht über das Ergebnis, Bürgermeisterkandidat Christian Wandler kommentiert aber pragmatisch: „Der Wähler hat immer recht.“ Man habe ein ähnliches Wahlprogramm und werde den neuen Bürgermeister unterstützen und gut zusammenarbeiten. „Wir sehen das ähnlich wie Heinis Familie. Der Opa rockt Weiden“, zitiert Wandler und zeigt auch in der Niederlage Humor.

